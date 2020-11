Die Zahl der Coronafälle in einer Kirchweyher Seniorenresidenz ist weiter gestiegen (Symbolbild). (David Taneèek/dpa)

In der Seniorenresidenz Haus am Geestfeld in Kirchweyhe gibt es neun weitere Infektionen bei Bewohnern und sieben unter den Mitarbeitern, wie der Landkreis Diepholz am Mittwoch mitgeteilt hat. Das hat eine erneute Testung ergeben, nachdem vergangene Woche 27 Bewohner sowie Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Aufgrund jeweils einer bestätigten Infektion in einer vierten Klasse der Grundschule Am Lindhof in Syke und in einer achten Klasse der Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf wurden für die betroffenen Klassen Quarantänen angeordnet. An der BBS Syke Europaschule wurde ein 26-jähriger Schüler aus Bremen positiv getestet. Auch dort wurden für die gesamte Klasse Quarantänen angeordnet. An allen drei Schulen findet der Unterricht daher entsprechend der neuen Corona-Verordnung für die Dauer von 14 Tagen in geteilten Lerngruppen statt. Darüber hinaus wurde eine Mitarbeiterin des Kindergartens Bramstedt in der Gemeinde Bassum positiv auf das Coronavirus getestet. Ab morgen ist die Einrichtung geschlossen und es wird über das weitere Vorgehen entschieden.

Mit 65 Neuinfektionen am Mittwoch sind gegenwärtig 315 Menschen im Landkreis Diepholz positiv auf das Virus getestet worden. Die Gesamtzahl liegt bei 1353. Der Inzidenzwert beläuft sich auf 141,09. Aktuell sind 1448 Menschen in Quarantäne, darunter alle bestätigten Fälle wie auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 1006 Menschen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 32 Todesfälle gibt es bisher in Zusammenhang mit Covid-19. In Kliniken werden zurzeit 21 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion behandelt – sieben werden intensivmedizinisch versorgt, fünf davon beatmet.