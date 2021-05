Das Ergebnis der zweiten Reihentestung beim Spargelanbaubetrieb in Kirchdorf im Landkreis Diepholz lag am Mittwoch vollständig vor und hat insgesamt 17 Fälle bestätigt (Symbolbild). (Christian Beutler/DPA)

Landkreis Diepholz. Nach der erneuten Reihentestung von 900 Mitarbeitern eines Spargelanbaubetriebs aus Kirchdorf (wir berichteten) lag am Mittwoch nun die Gesamtauswertung der zweiten Testung dem Gesundheitsamt vor. Bereits am Dienstag hatte der Landkreis Diepholz acht positive Befunde bei rund der Hälfte der Auswertungen gemeldet. Am Mittwoch kamen nun neun weitere positive Ergebnisse hinzu. Insgesamt umfasst das Infektionsgeschehen in dem Betrieb bisher nun 120 positiv Getestete. An diesem Donnerstag soll eine weitere Reihentestung erfolgen. „Darüber hinaus sind durch den Betrieb Antikörpertests geplant, mit denen der Nachweis einer bereits durchgemachten Corona-Infektion erbracht werden kann“, erklärte dazu die Sprecherin des Landkreises, Mareike Rein.

Außerdem hat der Landkreis Diepholz einen Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus vom Mai 2020 nachgemeldet. Demnach handelt es sich um eine 77-jährige Frau aus dem südlichen Kreisgebiet. Bei einer Systemüberprüfung sei der Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion nun nachträglich festgestellt worden. „In der vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Statistik ist die Verstorbene bereits erfasst“, so Rein. Somit sind im Landkreis bisher 97 Menschen mit einer bestätigten Corona-Infektion gestorben.

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis beläuft sich gegenwärtig auf 459. 54 Neuinfektionen waren am Mittwoch registriert worden. Bisher gab es im Landkreis 6410 bestätigte Fälle. Positiv getestet wurde auch ein Kind aus der Kita „Brinkum-Marsstraße“ in Stuhr. Die betroffenen Kontakte befinden sich in Quarantäne.

Aktuell befinden sich 1509 Menschen in Quarantäne. In den Kliniken werden zurzeit neun Patienten in Bezug auf Corona behandelt, keiner von ihnen wird intensivmedizinisch versorgt oder beatmet. Der Inzidenzwert für den Landkreis Diepholz lag am Mittwochmorgen laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 137,3.

In Bezug auf die seit Mittwoch im Landkreis greifende Corona-Notbremse weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass die Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken beim Termin-Shopping (Click & Meet) sowie im öffentlichen Personennah- und -fernverkehr, in der Schülerbeförderung und in Taxis erst für Kinder ab sechs Jahren gilt. FFP2-Masken seien auch in kleinen Größen erhältlich.