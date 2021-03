MB Cosmetic jetzt in Alt-Stuhr

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neustart an neuem Standort

Femke Liebich

Einen Neustart an anderer Stelle in Corona-Zeiten – den hat Maren Bledau mit ihrem Kosmetikstudio MB Cosmetic gewagt. Vergangene Woche öffnete sie erstmals am neuen Standort in Alt-Stuhr.