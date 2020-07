Mit dem Gasthaus Martens-Wulfhoop in Seckenhausen fand Valdet Rama (rechts) das, wonach er gesucht hatte. Sohn Jon unterstützt den neuen Pächter. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Seckenhausen. Es geht weiter beim Traditionsgasthaus Martens-Wulfhoop in Seckenhausen. Der neue Pächter Valdet „Valko“ Rama möchte seinen Gästen ab Sonnabend, 1. August, bürgerliche Kost, norddeutsche Küche und mediterrane Speisen anbieten. „Familien mit Kindern sollen statt der Grillplatte für das Kind auch Spaghetti oder Pizza bestellen können“, sagt der neue Betreiber über die neue Speisekarte. Seit vier Wochen gestalten er und sein Sohn Jon (20) das Traditionsgasthaus um. Umbauten habe es nicht gegeben, ein paar Wände seien neu gestrichen worden. „Wir haben die gut ausgestattete Küche ein bisschen erweitert“, schildert Rama. So sei der neue Pizzaofen Anfang der Woche frisch eingetroffen.

Der Bremer Valdet Rama war schon seit Längerem auf der Suche nach einer Immobilie, wie er sagt. Bei dem Gasthaus an der Wulfhooper Straße 22 habe schließlich alles gestimmt, der Zustand, die Lage, der Name. Die ehemaligen Pächter hatten das Restaurant zum Jahreswechsel geschlossen (wir berichteten). Es klingt gewagt, wenn ein Gastronom mitten in der Corona-Krise ein Restaurant eröffnet, doch Valdet Rama wollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. „Es wäre etwas anderes gewesen, wenn es eine Eckkneipe gewesen wäre. Dieses Haus aber hat Tradition, das hat den Reiz ausgemacht“, sagt er. Manchmal brauche es eben Mut, so der 55-Jährige, der nach eigenen Angaben seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig ist. In den vergangenen sieben Jahren hatte er beim Bremer Restaurant „Oberneulander’s“ im Service gearbeitet.

Freunde und Nachbarn können sich bereits an diesem Freitag beim sogenannten „Soft Opening“ ein Bild vom neuen alten Gasthaus machen. Am Sonnabend geht es dann ab 17 Uhr richtig los. Rama ist überrascht von der bisherigen Resonanz. Anfang der Woche waren beinahe alle Reservierungen für den Eröffnungstag vergeben, immer wieder war in den vergangenen Wochen spontaner Besuch im Restaurant aufgetaucht, weil das Eröffnungsbanner aufgefallen war. „Die Freude ist auf beiden Seiten sehr groß“, sagt Valdet Rama. Angesichts der derzeitigen Situation muss der Gastronom zunächst auf kleinerer Flamme starten, die Abstände zwischen den Tischen haben Priorität. Das Haus bietet im Innenbereich für 80 Gäste Platz, auf der Terrasse wären genauso viele Sitzgelegenheiten möglich, sie sollen aber derzeit nicht ausgeschöpft werden.

Valdet Rama beschreibt sich als eingefleischten Bremer und „Freund von Kohl und Pinkel“. Daher soll sich die Speisekarte auch saisonal und regional anpassen. Grünkohl genau wie Pfifferlinge wird es zur Hauptzeit bei Martens-Wulfhoop geben, „gut-bürgerlich“ sollen die Gäste auch weiterhin in dem Gasthaus essen können, denn auch Schnitzel und Roulade stehen auf der Speisekarte oder norddeutsche Gerichte wie Knipp und Labskaus. Darüber hinaus plant Rama neben dem gewohnten Angebot zusätzliche Mottoabende. So soll es an bestimmten Wochentagen Angebote rund um Schnitzel, Gambas oder auch Burger geben. Einen Bringdienst soll Martens-Wulfhoop nicht bekommen, aber Selbstabholer können Speisen mit nach Hause nehmen. Das Catering-Angebot will Rama jedoch fortführen.

Steffen Adam, der Eigentümer der Immobilie in vierter Generation, ist froh, dass es weitergeht mit dem traditionsreichen Haus. „Ich freue mich, dass das geklappt hat und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, sagt der Chef des Stuhrer Ortsverbandes des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) auf Nachfrage. Der neue Pächter der Immobilie sieht dem Start ebenfalls mit Aufregung entgegen. „Wir haben sehr viel Herzblut reingesteckt. Es ist eine Tradition von vier Generationen, die auf unseren Schultern lastet und der wir gerecht werden wollen.“

Das Gasthaus Martens-Wulfhoop ist ab Sonnabend, 1. August, täglich von 17 bis 23 Uhr geöffnet, sonntags bereits ab 12 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.