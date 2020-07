Die MGH-Verantwortlichen und Architekt Thomas Bode (rechts) freuen sich auf den Neustart in der neuen Backstube. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Hell, modern und doch mit Anklängen an die Historie des Hauses – so präsentiert sich die Backstube des Brinkumer Mehr-Generationen-Hauses (MGH) nach ihrem Umbau. Rund drei Monate wurde am Herzstück des Treffpunktes gewerkelt, circa 70 000 Euro wurden investiert. Passend zum Ende der Arbeiten startet das MGH nach der coronabedingten Schließung auch langsam wieder mit Veranstaltungen.

„Wir haben jetzt eine Backstube, die fast so aussieht wie früher, aber auch einige Änderungen hat“, sagt Thomas Schaumlöffel aus dem Vorstand der Bürgerstiftung Stuhr, die Trägerin des MGH ist. So gibt es in dem runderneuerten Raum nun vor allem eins: mehr Platz. Während der Arbeiten musste zum Beispiel das Podest, das den Raum vormals in zwei Hälften teilte, weichen. Auch die Sitzbank an der Fensterseite wurde entfernt. „Das Podest war für große Veranstaltungen schwierig, auf der Bank wollten die Gäste nur sehr ungern sitzen“, erzählt Schaumlöffel.

Von den alten Backöfen ist nur noch die historische Front geblieben. „Hinter den Öfen waren zwei Meter tiefe Stahlkanäle“, erläutert der zuständige Architekt Thomas Bode. An der Stelle der Brennräume kann nun eine kleine Küche eingerichtet werden, die von den zahlreichen MGH-Gruppen genutzt werden kann. Dort könnten dann zum Beispiel auch Gruppen mit Kindern Kekse backen oder ähnliches, erläutern die Verantwortlichen.

Ein weiteres Problem war der Boden der Backstube. Vor den Öfen befanden sich Rillen, auf denen früher die Bleche geschoben wurden. In der heutigen Nutzung waren diese Unebenheiten aber eher eine Stolperfalle oder ein „Absatzkiller“, wie Schaumlöffel berichtet. „Jetzt können wir auch Tanzveranstaltungen anbieten“, freut er sich. Ein Wunsch, den MGH-Leiterin Daniela Gräf schon sei Langem hegt. Das charakteristische Schachbrettmuster der Fliesen wurde hingegen beibehalten – auch wenn die Fliesen neu und etwas größer sind, wie Schaumlöffel erklärt. „Uns war es wichtig, den Charakter der Backstube zu erhalten“, sagt er.

Und auch die beim Umbau entdeckte Schieflage des Bodens wurde ausgebessert. „Wir hatten ein Gefälle von neun Zentimetern“, erzählt Architekt Bode, der ehrenamtlich seine Dienst anbot und laut Gräf und Schaumlöffel mit seinen guten Kontakten wesentlich zum schnellen und reibungslosen Ablauf der Renovierung beigetragen hat. Außerdem sei ein Großteil der Arbeiten von Stuhrer Firmen absolviert worden.

Einfacher soll nun auch die Umgestaltung des Raumes für die verschiedenen Angebote werden. Die alten „tonnenschweren Tische“, wie Schaumlöffel sie nennt, verschwinden. Weiße, roll- und klappbare Tische ersetzen sie. Auch 50 neue Stühle in beige-grau und knallgrün wurden erworben. Sie sollen ermöglichen, dass sowohl die Platzierung von Gruppentischen als auch die Reihenbestuhlung für Vorträge und Filmabende möglich sind. Apropos Filmabend: An der neuen Decke des Raumes sind ebenfalls Lautsprecher, Beamer und Leinwand installiert. Die Beleuchtung wurde auf sparsame LED-Lampen umgerüstet, berichtet Schaumlöffel. Hinzu kommt, dass es sich bei dem Konstrukt um eine sogenannte Akustikdecke handelt. „Das ist vor allem bei Sprachkursen wichtig“, erläutert Thomas Bode die bessere Schallausbreitung. Jetzt gebe es einen „multifunktionalen Veranstaltungsraum“.

Speziell für Kunstausstellungen wurde ein System an den Wänden installiert, das das Aufhängen von Bildern vereinfacht. Ein Einbauschrank anstelle des oft unübersichtlichen Regals soll für Stauraum sorgen und auch das Klavier hat jetzt einen gebührenden Platz in der Backstube gefunden, erläutert Thomas Schaumlöffel.

Auch an der Barrierefreiheit der Backstube wurde in den vergangenen Wochen gefeilt. Eine klappbare Rampe soll nun dafür sorgen, das auch Rollstuhlfahrer und Rollatorbenutzer einfach in den Raum kommen. Die Treppe vom Flur des MGH in die Backstube wurde ebenfalls erneuert, ein Handlauf soll in den kommenden Tagen folgen. Genauso wie ein wenig Deko die noch recht sterile Backstube aufwerten soll. Nach und nach sollen die kleinen Feinheiten folgen.

Finanziert wurde der Umbau rund zur Hälfte aus Spenden. Auch die Gemeinde Stuhr steuerte einen Zuschuss bei, berichtet Schaumlöffel. Den restlichen Teil stemmte die Bürgerstiftung aus eigenen Mitteln. Durch die erzwungene Schließung konnten die Arbeiten, die eigentlich für den Sommer geplant waren, vorgezogen werden.

Genauso wichtig wie das Ende der Arbeiten ist den MGH-Verantwortlichen aber auch, dass nach dem Corona-Lockdown wieder Leben in das MGH kommt. Den Anfang machten die Kinder der hauseigenen Kita Löffelchen. Seit dem 1. Juli sind sie in einer Notbetreuung von 8 bis 12 Uhr wieder vor Ort. Nach der Sommerschließzeit soll der Normalbetrieb am 26. August starten, so Schaumlöffel. Dann könnte auch der Mittagstisch wieder beginnen, hofft er.

Die erste Gruppe, die im MGH wieder startete, war am 20. Juli der italienische Sprachtreff. Zwar waren einige Teilnehmer am Anfang skeptisch, durch ein Hygienekonzept möchten Gräf und ihre Mitarbeiter den Gästen aber einen „gesunden“ und unbeschwerten Aufenthalt im MGH ermöglichen. Dazu gehören unter anderem eine Einbahnstraßenregelung mit Ein- und Ausgang, eine Maskenpflicht beim Kommen und Gehen, Desinfektionsmittel, Abstände beim Sitzen und die Dokumentation der Anwesenheit. Außerdem dürfen nur neun Teilnehmer gleichzeitig in der Backstube sein, so Gräf. Auch ist eine Anmeldung für die Veranstaltungen wichtig.

Unter diesen Bedingungen finden aktuell die Sprachgruppen, die Computer-Kurse, die Gruppen für Stricken, Nähen, Fotos, Philosophie, Lese- und Hundefreunde, das Reparatur-Café, die Rentenberatung und der Diabetiker-Treff statt. Auch die plattdeutsche Runde möchte bald wieder starten. Getränke, Kuchen und Frühstück gibt es ebenfalls wieder. Veranstaltungen, bei denen „Menschen die Köpfe zusammenstecken müssen“, wie Gräf sagt, laufen weiterhin nicht. Dazu gehören das Basteln mit Kindern, die Sprechcafés zum Deutschlernen und die Spielegruppen. Einige Veranstaltungen, die während des Lockdowns eingerichtet wurden, sollen ebenfalls weiterlaufen. So unter anderem die Bücherkiste, das Projekt Urlaub früher und die Corona-Hilfe.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen im Brinkumer MGH, Bremer Straße 9, gibt es unter 04 21 / 80 60 98 74 oder info@mehr-generationen-haus.de.