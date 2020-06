An der Leester Straße losgehen kann es jetzt für Ilka Schulz (von links; Bleibtreu by Bauermann), Katharina Haeckermann (KH2 Immobilien) sowie Lars Kassenbrock und Lolita Wambolt (Inhaber und Geschäftsführerin der Kassenbrock Hausverwaltung). (Vasil Dinev)

Weyhe-Leeste. Wer glaubt, dass nach dem kompletten Shutdown vielerorts nun Stillstand angesagt ist, wird in Leeste derzeit eines Besseren belehrt. Das Projekt Ortskernverschönerung und die Belebung der Leester Straße schreiten trotz der Corona-Pandemie weiter voran. Das zeigt sich aktuell vor allem an dem modernen Gebäudekomplex an der Leester Straße 52 direkt neben dem Hofladen Meinke. Dort wo einst das traditionelle Zentralcafé und später das Reformhaus mit der Ausgabestelle der Weyher Tafel ansässig waren, ist in den vergangenen anderthalb Jahren ein Neubau des Bauträgers Creativ-Bau entstanden.

Während die beiden oberen Etagen für insgesamt 19 Eigentumswohnungen mit einer Größe von 50 bis 200 Quadratmeter vorgesehen sind, ziehen im Erdgeschoss zeitnah drei Gewerbeunternehmen ein. Bereits am kommenden Sonnabend, 6. Juni, eröffnet Ilka Schulz ihre Modeboutique Bleibtreu by Bauermann. „Natürlich habe ich mir meine Eröffnung etwas anderes vorgestellt. Durch Corona wird es wohl eher ein Soft-Opening ohne Getränke und Häppchen – dafür aber mit einem stilechten amerikanischen Schulbus der Marke Herzensangelegenheiten als Hingucker vor der Tür “, kündigt die Inhaberin an. Dennoch freut sie sich, ihre Kunden nun endlich in ihrem hellen und modernen Ladenlokal – „meinem zweiten Wohnzimmer“ – begrüßen zu dürfen. Modeinteressierte können sich auf eine Auswahl an Damenmode und Accessoires von bekannten Marken von größeren sowie von kleineren Labels freuen. Für Ilka Schulz ist der Standort in unmittelbarer Nähe zum Henry-Wetjen-Platz ein wahrer Glücksfall: „Leeste befindet sich aktuell in einem spannenden Wandel. Es entsteht so viel Neues. Und ich freue mich, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann.“

Diese Meinung teilen auch ihre künftigen Nachbarn. Direkt neben der Modeboutique bezieht ab Mitte Juni eine Bürogemeinschaft mit der Kassenbrock Hausverwaltung GmbH und der KH2 Immobilien GmbH die weiteren Geschäftsräume im Erdgeschoss. „Ich sehe das Plus unseres neuen Standorts ebenfalls in der optimalen Lage, die sicherlich vermehrt Laufkundschaft mit sich bringen wird“, sagt die geprüfte Immobilienfachwirtin Katharina Haeckermann, die seit 2007 in der Branche tätig ist und sich im vergangenen Jahr mit ihrem eigenen Büro für Vermietung, Verkauf und Wertermittlung von Wohneigentum selbstständig gemacht hat. „Die Lage ist perfekt: Unser bisheriges Büro am Rathausplatz war bereits in guter B-Lage, aber jetzt befinden wir uns eindeutig in A-Lage“, teilt auch Lolita Wambolt, Geschäftsführerin und geprüfte Miet- und WEG-Verwalterin der Kassenbrock Hausverwaltung mit dem Fokus auf Wohnungseigentums-, Sondereigentums- und Mietverwaltung die Vorfreude auf den baldigen Umzug. Die neuen Räumlichkeiten bieten nun deutlich mehr Bürofläche für die sieben Mitarbeiter. Darüber hinaus ist die Kassenbrock Hausverwaltung zugleich für die Verwaltung des gesamten Gebäudekomplexes an der Leester Straße 52 zuständig.