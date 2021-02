Das CE-Kennzeichen mit Prüfnummer ist für Verbraucher die einzige Möglichkeit, die FFP2-Masken zu überprüfen. (Daniel Reinhardt/DPA)

Landkreis Diepholz. Medizinischen Masken kommt bei der Eindämmung der Pandemie eine zunehmend bedeutende Rolle zu: Seit Ende Januar sind sie in Niedersachsen und damit auch im Landkreis Diepholz in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Arztpraxen oder Gottesdiensten verpflichtend. Als besonders zuverlässig gelten hier FFP2-Masken, die einen besonders hohen Schutz versprechen. Doch immer wieder gibt es auch Berichte über Masken, die trotz dieses Zertifikats nicht den angegebenen Anforderungen entsprechen. Im NDR fielen bei einem Test jüngst Masken durch, die in Krankenhäusern und Zahnarztpraxen zum Einsatz kamen. In der ARD-Sendung „Report Mainz“ befürchtete ein Sachverständiger für Schutzausrüstung, dass bis zu zwei Drittel der Masken auf dem Markt problematisch sein könnten.

Das Gewerbeaufsichtsamt Hannover, das für den Landkreis Diepholz zuständig ist, hat nach eigenen Angaben bei einer Schwerpunktaktion im Vorjahr 13 Händler und 15 Apotheken überprüft. Neun konformen FFP2-Masken standen hier 33 Beanstandungen gegenüber, wie Behördenleiter Bernd Reese auf Anfrage des WESER-KURIER mitteilt: „Das Inverkehrbringen dieser nicht konformen Masken wurde aufgrund der festgestellten formalen Mängel gestoppt.“

Reese schränkt jedoch ein, dass sich aus einer solchen Beanstandung keine allgemeingültigen Schlüsse ziehen ließen. „Ob und inwieweit es bei derartigen Mängeln zu einem konkreten Risiko beim Nutzer kommen kann, hängt von den tatsächlichen technischen Merkmalen der Maske und den Nutzungsbedingungen ab“, sagt er. Zumal die Handelsbetriebe und Apotheken das „letzte Glied der Kette“ seien. Als Ursache nennt er – häufig außereuropäische – Hersteller oder Importeure, die ihren Verpflichtungen nicht nachkämen, ihre Produkte falsch deklarierten oder sogar Dokumente fälschten.

Die Zertifizierung, das CE-Kennzeichen mit vierstelliger Prüfnummer, ist für Verbraucher die einzige Möglichkeit, die FFP2-Masken zu überprüfen. „Um die Qualität sicherzustellen, beziehen wir die Masken ausschließlich aus sicheren Quellen, dazu zählen zum Beispiel auch öffentliche Stellen wie unser Sozialhilfeträger“, berichtet Laura Lahrs, Sprecherin der Lebenshilfe in Syke. Die Erfahrungen damit beschreibt sie als grundsätzlich positiv, doch auch hier habe es vereinzelt Verdachtsfälle von minderwertigen Masken gegeben.

Der Klinikverbund Landkreis Diepholz hat diese Erfahrung jedoch noch nicht gemacht. Die kaufmännische Direktion habe bisher keine qualitativ minderwertigen FFP2-Masken erhalten, sagt Sprecherin Jana Buning. Unterschiede gebe es lediglich bei der Länge der Ohrbändchen. „Derzeit können wir uns auch nicht über Lieferengpässe beschweren und auch unsere Lager sind ausreichend gefüllt mit FFP2-Masken“, merkt sie an.

Von Pflegefachkräften weiß Jörn Bracker, Gewerkschaftssekretär im Verdi-Bezirk Bremen-Nordniedersachsen, dass durchlässige FFP2-Masken durchaus ein Thema sind. „Bisher habe ich aus dem Landkreis Diepholz keine solche Meldungen von Beschäftigten bekommen“, beschwichtigt er. In einem Bremer Krankenhaus habe es jedoch einmal den Verdacht gegeben, dass Covid-19-Erkrankungen in Zusammenhang mit der mangelhaften Qualität der Masken stehen könnten. Eine Überprüfung sei jedoch an den Kosten von mehreren Tausend Euro gescheitert.

Angesichts dieser Erfahrungen würde Bracker verstärkte Prüfungen durchaus begrüßen. „Das würde die Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen erhöhen und gegebenenfalls auch viel Geld sparen, wenn minderwertige Masken rechtzeitig erkannt und aus dem Verkehr gezogen werden“, sagt er. Aus Sicht der Pflegenden sei die Pflicht medizinischer Masken dennoch sinnvoll. Durch den flächendeckenden Einsatz würden die Infektionszahlen weiter sinken und damit auch die Zahl der Patienten in Krankenhäusern. Anders als im Frühjahr würden nun auch keine Engpässe mehr befürchtet.

Zur Sache

CE-Kennzeichnung verpflichtend

Seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres müssen filtrierende Halbmasken wie FFP2-Masken wieder eine CE-Kennzeichnung mit einer vierstelligen Prüfnummer aufgedruckt haben, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), ergänzt jedoch: „Bereits im Handel befindliche Masken, die vor dem 1. Oktober 2020 verkehrsfähig waren, dürfen weiterhin verwendet werden, bis die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite aufgehoben wird.“ Das wäre nach aktuellem Stand des Infektionsschutzgesetzes am 31. März dieses Jahres. Mit der Ausnahmegenehmigung durfte persönliche Schutzausrüstung auch ohne CE-Kennzeichen auf dem deutschen Markt vertrieben werden, wenn sie für die USA, Kanada, Australien oder Japan zertifiziert waren oder ein vereinfachtes Bewertungsverfahren durchliefen. In der Nando-Datenbank der Europäischen Union lassen sich die CE-Nummern überprüfen. Masken mit gefährlichen Mängeln werden im Rapex-System der EU eingetragen.