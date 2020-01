Hat sich in der alten Melkkammer ein kleines Mischwerk inklusive Verkaufsraum aufgebaut: Dieter Dörgeloh. (Vasil Dinev)

Stuhr-Heiligenrode. Als Christian Schmidt im September 2018 sein Grünes Warenhaus in Seckenhausen schloss, hinterließ er einige traurige Stammkunden (wir berichteten). Rund 30 Jahre hatte Schmidt dort alles rund um den Garten verkauft. Sein Laden war für viele mehr als nur der Ort zum Einkaufen, vielmehr auch ein Treffpunkt. Auch Rita und Dieter Dörgeloh aus Neukrug waren gerne zu Gast in Schmidts Laden. Zumeist kauften sie dort Vogelfutter. Und um dieses auch weiter zu bekommen, beschloss das Ehepaar das Futter nach Schmidts Rezept einfach selbst herzustellen – und auch zu verkaufen.

„Das war zuerst nur so ein Schnack“, erzählt Dieter Dörgeloh. Nach und nach reifte die Idee aber aus. So bekamen sie das Rezept für das speziell gemischte Vogelfutter von Schmidt. Dazu gehören ungeschälte Sonnenblumenkerne, Erdnüsse, in Fett gewälzte Hafer- und Weizenflocken, Rosinen sowie ein bisschen Bruchmais, wie Dieter Dörgeloh berichtet. „Da sind die Vögel ganz scharf hinterher“, hat er festgestellt. Das Futter aus Schmidts Vertrieb komme bei den gefiederten Freunden besser an, als das Supermarktfutter. „In dem Futter aus dem Supermarkt sind oft Hafer- oder Weizenkörner“, sagt Dörgeloh.

Die Dörgelohs beziehen die Zutaten von den gleichen Herstellern wie Schmidt. Das Ehepaar übernahm auch einige Utensilien wie die Mischmaschine und die Waage. In der ehemaligen Melkkammer des Hofes in Neukrug richteten sie ihr kleines Mischwerk ein. Dort verkaufen sie neben ihrem Standardfutter auch eine Mischung mit geschälten Sonnenblumenkernen. Denn nicht alle Vögel können diese knacken, so Dörgeloh. Hinzu kommen zwei Arten von Meisenknödeln, die die Dörgelohs verkaufen. Noch sind diese im Plastiknetz. Das soll sich perspektivisch aber ändern, so Dörgeloh. So verkauft er das Vogelfutter bereits in Papiertüten – in den Größen zweieinhalb und fünf Kilogramm. Viele Kunden kommen auch mit einem eigenen Behälter.

Neben dem Rezept und den Maschinen haben die Dörgelohs auch viele Stammkunden übernommen. Diese kommen auch ganzjährig und kaufen das Futter, berichtet das Ehepaar, das ebenfalls das ganze Jahr über Vögel in seinem Garten füttert. „In vielen Gärten fehlen die Rückzugsorte“, sagt Rita Dörgeloh über den Trend hin zu aufgeräumten Grünflächen oder Steingärten. Das würde viele Vögel oder Insekten, die ebenfalls als Nahrung für die Federtiere dienen, vor Schwierigkeiten bei der Nahrungssuche stellen. „Es ist einfach schön, wenn man im Garten sitzt und da ist noch ein bisschen Leben“, berichtet Dieter Dörgeloh mit Blick auf gefiederte Gäste im eigenen Garten. „Wir haben auch ein paar Stammgäste“, hat seine Frau beobachtet.

Die Kundschaft der Dörgelohs kommt dabei aus der ganzen Region. „Das spricht sich herum“, sagt Dörgeloh. Allerdings seien die Interessenten eher älteren Semesters. „Das macht man nicht mit 20 oder 30“, sagt er. Die Dörgelohs halten es dabei aber ähnlich wie Christian Schmidt: Mit Kunden wird ab und an auch mal ein kleiner Klönschnack gehalten. Über das Jahr hinweg nehme der Verkauf vor allem in Richtung Dezember zu.



Der Vogelfutterverkauf der Familie Dörgeloh, Am Fuchsberg 18, in Neukrug ist immer sonnabends in der Zeit von 10 bis 12 Uhr das ganze Jahr über geöffnet. Weitere Verkaufsstellen finden sich auf dem Wesselhof, Hagenweg 7 in Dünsen, im Geschäft Freiraum, Freistraße 1 in Harpstedt sowie bei den Wertstoffhöfen der AWG in Weyhe und Bassum.