Wer ist der Täter? Diese Frage bleibt bei dem Stück lange unklar. Und am Ende kommt es sowieso anders, als man denkt. (Michael Braunschädel)

Stuhr. „Jetzt sind wir beide ganz allein, sie und ich“, sagte Greta Kaminsky, alias Margret Hermes, zu der bewusstlosen Ärztin. Ist die ältere Dame, die jedes Jahr zu Weihnachten in die psychiatrische Privatklinik kommt, etwa die gesuchte Täterin? Versetzt sie Patienten und medizinisches Personal der Teufelsmoor-Klinik, einer psychiatrischen Einrichtung, in Angst und Schrecken, weil die taffe Ärztin Doktor Sophia Dorn nun offenbar ein weiteres Opfer eines Täters geworden ist, der seit Wochen als „Seelenbrecher“ die Bremer Öffentlichkeit in Panik versetzt?

Zwischen schlichtem Bühnenbild aus Liege, Stühlen, Tisch und Tür (Bühnenbau: Thomas und Janis Häseker) bewegte sich die Handlung des Theaters Pur unter der Spielleitung von Sonja Kattner zu einem Abgrund aus verdrängter Schuld und brutalem Rachefeldzug. Dazu kamen Charaktere, die wohltuend gegen ihre Klischees gebürstet waren. So trat Christian Strowik als Chefarzt Professor Samuel Raßfeld zwar durchaus als „Herrgott in Weiß“ auf, der Patienten und Untergebene schon mal wie Kleinkinder abkanzelte. Gegen den „Seelenbrecher“ konnte aber auch er nichts ausrichten. Carina Bauer sorgte als gelangweilte und rebellische Krankenschwester Yasmin Schiller ebenso für heitere Momente wie Harald Köhrmann als gutmütiger und besänftigender Hausmeister Dirk Bachmann.

Jan Jaap fungierte als Rettungssanitäter Tom Schadeck, der es besonders auf „den Psycho“ Caspar (Janis Häseker) abgesehen und flotte Sprüche auf Lager hatte. Der wiederum verblüffte in entscheidenden Momenten mit fundierten ärztlichen Kenntnissen und schien mit verdrängten Schuldgefühlen zu kämpfen. Am doppelbödigsten agierte Britta Niemeyer als Doktor Sophia Dorn: von der engagierten Ärztin über das wehrlose Opfer bis hin zur eiskalten Rächerin, sie bot sämtliche Facetten einer seelisch Zerbrochenen.

Sprachlos blieben die Auftritte von Doktor Jonathan Bruck (Nils Drewes), nachdem er ein Taschenmesser etwas zu tief in seinen Hals gesteckt und für blutverschmierte Fenster gesorgt hatte. Alle waren sie in der Klinik eingesperrt und in Panik, denn ein rätselhafter Psychopath, der „Seelen bricht“, sollte laut Polizeimeldung unterwegs sein. Etwa in der Klinik? Und wer war es? Ein Wettlauf gegen die Angst und die Zeit begann. Wer konnte wem vertrauen? Chaos und Misstrauen beherrschten die Szenerie.

Selbst der Zuschauer geriet ins Wanken, konnte nur mutmaßen. Allerdings soll so viel verraten werden: Bekanntlich kommt es anders, als man denkt.

Die Situation im Genre „Psychothriller“ war geradezu klassisch: Eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe mehr oder weniger seltsamer Personen ist von der Außenwelt abgeschlossen, neben dem Schneesturm gab es natürlich auch kaputte Telefonleitungen, selbst beim Schneeschieber war die Benzinleitung gekappt. Es war die Rätselhaftigkeit der Fälle, die so unheimlich war. Denn die bisherigen Opfer, drei junge, lebensfrohe Frauen, waren erst spurlos verschwunden. Als sie schließlich wiederauftauchten, waren sie körperlich zwar unverletzt, befanden sich aber in einer Art Wachkoma. Schließlich begingen sie wie ferngesteuert Selbstmord.

Das Weyher Theater Pur sorgte mit dem „Seelenbrecher“ aus der Feder des erfolgreichen Autors Sebastian Fitzek am Sonnabend im Stuhrer Rathaussaal für Gänsehaut. Die sich kontinuierlich aufbauende Spannung sowie die intensive Zeichnung jedes einzelnen Charakters machte diese Inszenierung sehenswert. Das Bühnenbild bot Raum für panisches Hin- und Her-Rennen.

Alles in allem eine sehenswerte Inszenierung. Nicht nur für Fans des Autors Sebastian Fitzek, sondern auch für alle, die gerne einen spannenden Thriller zu schätzen wissen. Eine weitere Aufführung gibt es für Interessierte am 8. Februar ab 20 Uhr im Forum der KGS Kirchweyhe. Übrigens keine Panik: Vor der Aufführung werden Beruhigungsmittel verteilt.