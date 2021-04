Das Kultur- und Bildungszentrum nimmt weiter Gestalt an. (TAMMO ERNST)

Noch bis Sonntag, 2. Mai, um Mitternacht können Bürger über den Namen des neuen Kultur- und Bildungszentrums in Leeste abstimmen. Ausgewählt kann aus den fünf Vorschlägen: Kiek in, Kubi, Kubiz, Kulturscheune oder Pickengiebel. „Das Interesse ist groß“, hat Bürgermeister Frank Seidel festgestellt. Über 600 Teilnehmer hätten bereits bei der Abstimmung mitgemacht. Abgestimmt werden kann online unter www.weyhe.de. Allerdings geht eine erneute Abstimmung mit der gleichen IP-Adresse nicht, sodass mehrere Leute aus einem Haushalt nicht über die gleiche Internetverbindung votieren können. Alternativ kann daher nun auch noch bis Sonntagabend per E-Mail der favorisierte Name an namenssuche@weyhe.de geschickt werden. Außerdem ist eine Abstimmung auch postalisch unter dem Stichwort „Namenssuche KBL“ an die Pressestelle, Rathausplatz 1, 28844 Weyhe möglich. Es muss allerdings einer der fünf vorgegebenen Namen sein, komplett neue Vorschläge werden nicht mehr berücksichtigt. Ende der kommenden Woche soll dann nach einer Auswertung aller eingegangener Stimmen der neue Name verkündet werden.