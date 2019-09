Der Vorstand der Bürgerstiftung – Angelika Hohenecker (von links), Hanno Niemeijer, Thomas Schaumlöffel und Ulrike Dunkhase-Niemeyer – freut sich über die Nominierung. (Daniela Gräf)

Stuhr. Die Bürgerstiftung Stuhr ist für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises nominiert. Das teilt nun der Bundesverband Deutscher Stiftungen mit. Die Stuhrer Stiftung findet sich damit in einer Reihe mit insgesamt 617 engagierten Menschen und Initiativen und hat damit die Chance auf die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung. Die 50 Erstplatzierten der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement in Berlin.

„Das ist eine ganz großartige Sache“, findet Hanno Niemeijer aus dem Vorstand der Stiftung. Der Preis unterstütze die Bürgerstiftungen in Deutschland und mache sie bekannter. „Es ist eine Wertschätzung“, freut er sich über die Nominierung.

Die Bürgerstiftung um ihren heutigen Vorstand bestehend aus Niemeijer, dem Geschäftsführer Thomas Schaumlöffel, Ulrike Dunkhase-Niemeyer und Angelika Hohenecker feierte in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Als Überbau unterstützt die Stiftung ihre „Töchter“. Dazu gehören unter anderem das Brinkumer Mehr-Generationen-Haus (MGH), die Kita Löffelchen, die Freiwilligenagentur Mach mit und das MGH in Fahrenhorst. Ideengeber war Ralf Sbresny, der mit Johann Demoliner die Stiftung schuf.

„Alle nominierten Projekte sind ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Die vielen Menschen, die sich auf verschiedene kreative, eindrucksvolle und bewegende Weise für andere einsetzen, verdienen unsere Unterstützung. Beim Publikumspreis können wir all denjenigen danken, die für das solidarische Miteinander in unserer Gesellschaft eintreten“, betont Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie, die die Auszeichnung unterstützt.

Die Abstimmung läuft bis zum 24. Oktober unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis. Bekannt gegeben werden die Gewinner bei einer Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin.