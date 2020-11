Die Norderländer Straße soll gesperrt werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr/Bremen. Die Gemeinde Stuhr weist auf eine Sperrung der Norderländer Straße in Bremen hin. Aufgrund von „Sanierungsarbeiten an den Hochpflasterungen“ wird die Straße von Montag, 16. November, bis voraussichtlich Dienstag, 1. Dezember, für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt, berichtet die Stuhrer Gemeindeverwaltung. Radfahrer und Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen. Für Autofahrer soll eine Umleitungsstrecke über die B 75, die Heinrich-Plett-Allee, die Kirchhuchtinger Landstraße und die Stuhrer Landstraße ausgeschildert werden. Fragen zur Verkehrsregelung in Stuhr beantwortet Jürgen Brinkmann von der Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 04 21 / 5 69 51 03 oder per E-Mail an j.brinkmann@stuhr.de. Auskünfte zu dem Bauvorhaben und zu den Verkehrsregelungen in Bremen erteilt das Amt für Straßen und Verkehr unter der Rufnummer 04 21 / 3 61 97 80.