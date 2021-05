In Bremen gilt bereits seit dem 24. April eine nächtliche Ausgangssperre, deren Einhaltung auch bei Verkehrskontrollen überprüft wird. Im Landkreis Diepholz tritt diese nun ab Mittwoch in Kraft. (Frank Thomas Koch)

Landkreis Diepholz. Der Inzidenzwert für den Landkreis Diepholz ist vom Robert-Koch-Institut (RKI) in den vergangenen Wochen meistens noch knapp unter der 100er-Grenze angegeben worden. Dabei lag der Wert offenbar eigentlich deutlich höher, wie aus einer Tabelle des RKI zur „rückwirkenden Betrachtung der Sieben-Tage-Fallzahlen und -Inzidenzen nach Kreisen inklusive nachübermittelter Fälle“ deutlich wird. Demnach lag der Inzidenzwert im Landkreis Diepholz bereits seit dem 13. April durchgehend über 100. „Da in der Regel an den Folgetagen noch Fälle mit einem Meldedatum an einem der Vortage nachübermittelt werden, erhöht sich die Sieben-Tage-Inzidenz bei rückwirkender Betrachtung“, heißt es dazu auf der Homepage des RKI.

Dass es zu einer Diskrepanz bei der Übermittlung der Fallzahlen gekommen ist, hängt laut dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) auch mit dem Zeitpunkt der Übertragung zusammen. Der Landkreis Diepholz übermittelt seine Fallzahlen an das NLGA, das diese dann an das RKI weiterleitet. "Bislang hat der Landkreis Diepholz seine Daten an das NLGA im Zeitraum zwischen unserem täglich letzten Einlesezeitpunkt (ca. 17.30 Uhr) und unserem ersten Einlesezeitpunkt (ca. 8 Uhr) am Folgetag übermittelt", erläutert NLGA-Sprecher Holger Scharlach. Das war auch zunächst so gewollt: Das habe der Empfehlung des NLGA entsprochen, damit in der morgendlichen Datenauswertung des NLGA und Berechnung der Sieben-Tages-Inzidenz möglichst viele Fälle berücksichtigt werden konnten", so Scharlach weiter. Denn bis vor Kurzem waren noch die Daten und auch der Inzidenzwert des NLGA ausschlaggebend für die Corona-Regelungen des Landes.

Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes sind mittlerweile jedoch die Inzidenzwerte des RKI maßgeblich für die weiteren Einschränkungen. Darüber habe man laut dem NLGA-Sprecher die Landkreise und kreisfreien Städte auch informiert und aufgrund der geänderten Situation eine Übermittlung der Daten bis 16 Uhr empfohlen, damit diese in der Tagesauswertung des RKI um 0 Uhr noch berücksichtigt werden können. Für diese Änderungen sei in den Landkreisen aber unter Umständen eine Neuorganisation von Arbeitsabläufen notwendig. „Dass für den Landkreis Diepholz in den Daten des RKI für den Vortag der Auswertung keine Meldefälle angegeben wurden, erklärt sich also aus dem Übermittlungszeitpunkt“, so Scharlach.

Sprich: Bei der Berechnung des Inzidenzwertes für den Landkreis Diepholz fehlte dem RKI ein Tageswert, sodass die ausgegebene Sieben-Tage-Inzidenz rein rechnerisch eigentlich eine Sechs-Tage-Inzidenz gewesen ist. In der RKI-Tabelle mit der rückwirkenden Betrachtung dagegen sind alle nachgereichten Meldungen berücksichtigt worden, sodass dort ein deutlich höherer Wert für den Landkreis Diepholz an den einzelnen Tagen aufgeführt ist.

Der Landkreis Diepholz hat inzwischen seinen Meldezeitpunkt für die Fallzahlen angepasst, wie Landkreis-Sprecherin Mareike Rein auf Nachfrage erklärte. Bereits am Montag seien die entsprechenden Daten nun um 14 Uhr statt wie vorher um 6 Uhr morgens am Folgetag an das NLGA übermittelt worden.

Mit der Überschreitung der 100er-Grenze beim Inzidenzwert an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen tritt nun auch im Landkreis Diepholz ab Mittwoch, 5. Mai, die Corona-Notbremse in Kraft. Die Kreisverwaltung hat eine entsprechende Allgemeinverfügung auf den Weg gebracht. „Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Diepholz zuletzt durch ein einzelnes eingrenzbares Infektionsgeschehen deutlich gestiegen ist, ist das Mitwirken aller Bürgerinnen und Bürger entscheidend„, erklärt Landrat Cord Bockhop mit Blick auf das Infektionsgeschehen auf einem Spargelanbaubetrieb in Kirchdorf. “So haben in den vergangenen Monaten auch viele Einzelfälle zu einem Anstieg der Gesamtzahl geführt“, sagt Bockhop. „Ob mit oder ohne Notbremse befinden wir uns nach wie vor an einem Punkt, an dem die Einhaltung von Abständen, die Reduzierung der sozialen Kontakte und ein umsichtiges Verhalten bei Krankheitsanzeichen oder -verdacht entscheidend sind.“ Sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter den Wert von 100, treten ab dem übernächsten Tag die Maßnahmen wieder außer Kraft.

Über die Bundes-Notbremse des Infektionsschutzgesetzes gelten ab Mittwoch nun strengere Regelungen in Bezug auf die Kontaktbeschränkungen. So darf sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Für Zusammenkünfte von Ehe- und Lebenspartnern oder zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts gilt die Kontaktbeschränkung jedoch nicht.

Außerdem gibt es ab Mittwoch eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr im Landkreis Diepholz. „Nur noch im Notfall, zu dienstlichen Zwecken oder zum Beispiel zur Versorgung von Tieren, darf das Haus verlassen werden“, erklärt Mareike Rein. Zwischen 22 und 24 Uhr sei es außerdem erlaubt, sich ohne Begleitung draußen körperlich zu bewegen. „Tagsüber darf Sport nur alleine, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand betrieben werden. Ausgenommen sind auch Kinder, wenn sie draußen kontaktlos in Gruppen von maximal fünf Kindern trainieren.“

Distanzunterricht in Schulen

Für Schulen (mit Ausnahme der Grundschulen, Förderschulen Geistige Entwicklung, Tagesbildungsstätten sowie Abschlussklassen) gilt nun ab Mittwoch das Szenario C, also Distanzunterricht. „Betroffen ist auch die Kindertagesbetreuung“, teilt Rein mit. Hier erfolge ab Mittwoch der Wechsel in die Notbetreuung in Kleingruppen. Einschränkungen gelten ebenso für den Betrieb von Großtagespflegestellen.

Für die Schüler, die im Szenario B verbleiben, gilt in Bussen und Bahnen ebenso wie für alle anderen Teilnehmenden des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs einschließlich Taxen eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske (oder vergleichbar, wie KN95 oder N95). Die sogenannte OP-Maske reiche in Hochinzidenzkommunen nicht mehr aus, so Rein weiter. Sofern FFP2-Masken nicht in Kindergröße erhältlich seien, könne hilfsweise die Erwachsenengröße verwendet werden.

Wochenmärkte, auf denen nur Lebensmittel verkauft werden, dürfen ebenso wie Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte öffnen und wie der Großhandel ihr übliches Sortiment verkaufen. Läden mit bis zu 800 Quadratmetern Betriebsfläche dürfen pro 20 Quadratmeter nur noch einen Kunden ins Geschäft lassen. Ab 800 Quadratmetern Betriebsfläche gilt eine Begrenzung von einem Kunden je 40 Quadratmetern. Außerdem muss eine FFP2- oder medizinische Maske getragen werden.

Darüber hinaus ist die Nutzung von „Click & Collect“ möglich. Bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 können mit Vorlage eines höchstens 24 Stunden alten negativen Testergebnisses auch „Click & Meet“-Angebote genutzt werden. Die Testpflicht entfällt bei vollständiger Impfung.

Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind nicht erlaubt. Werkstätten, Postfilialen, Banken und Waschsalons dürfen öffnen. Gastronomische Betriebe dürfen nur außer Haus verkaufen.

Freizeiteinrichtungen aller Art sind in Hochinzidenzkommunen zu schließen. Weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich sind die Außengelände von botanischen und zoologischen Gärten. Voraussetzung sind strenge Hygienekonzepte und vor dem Einlass die Vorlage eines negativen Corona-Testnachweises. Auch hier kann auf die vorgeschriebene Testung bei vollständig geimpften Personen verzichtet werden.

Nicht medizinisch, therapeutisch, seelsorgerisch oder pflegerisch notwendige körperliche Dienstleistungen sind weitgehend untersagt. Lediglich das Friseurhandwerk und Angebote der Fußpflege bleiben unter strengen Auflagen, wie der Vorlage eines negativen Corona-Testnachweises und FFP2-Maskenpflicht, erlaubt. Auf die vorgeschriebene Testung kann bei vollständig geimpften Personen verzichtet werden.

Maskenpflicht in Sulingen aufgehoben

Die positive Entwicklung der Fallzahlen in der Stadt Sulingen hat sich nach Angaben des Landkreises auch über das Wochenende bestätigt. Nach rund einer Woche Maskenpflicht in Teilen des Stadtgebietes kann diese nun wieder aufgehoben werden. „Das disziplinierte Verhalten der Bürgerinnen und Bürger hat zu einem starken Rückgang der Infektionszahlen in Sulingen geführt“, sagte Landrat Cord Bockhop. „Solche Erfolge wollen wir auch erneut in Bezug auf die bevorstehende Corona-Notbremse erzielen. Ich wünsche mir, dass die neuen Regelungen, die für unseren Landkreis auf Bundes- und Landesebene beschlossen wurden, eine breite Akzeptanz erfahren und den erhofften Erfolg in Hinblick auf das Infektionsgeschehen erzielen.“