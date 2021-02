Mittels Hebebühne wurde der Ring zum Nest transportiert. (Heimatverein Heiligenrode)

Stuhr-Heiligenrode. Seit einem Jahr steht auf einem alten Telegrafenmast am Mühlenteich in Heiligenrode ein Storchennest. Nur ist dort bislang kein Storch eingezogen. Um das zu ändern, hat die Arbeitsgruppe Projekt Storchennest des Heimatvereins Heiligenrode das Nest nach fachkundiger Beratung jetzt um einen Ring mit einem Durchmesser von 1,20 Meter erweitert. „Nun hoffen wir sehr, dass der Storch den Weg nach Heiligenrode findet“, sagt Elke Waßmann von der Projektgruppe.

Der Ring wurde aus Weide, Eichenzweigen und Kirschbaumschnitt gebunden und dann mit Hackschnitzeln gefüllt. Anschließend wurde der Ring mit Hilfe einer Arbeitsbühne, die von der Firma Hackfeld zur Verfügung gestellt wurde, auf dem Storchennest platziert. Geraten zu dem Ring hatte dem Heimatverein Udo Hilfers von der Storchenstation Berne. „Im September letzten Jahres hatten wir mit drei Vereinsmitgliedern eine Führung bei ihm, wo er uns auch unter anderem gezeigt hatte, wie und womit wir den Ring binden sollten“, berichtet Elke Waßmann. Der Experte habe ihnen wichtige Tipps und Hinweise gegeben, auch zum Standort des Nestes. „Und es steht genau richtig, die angrenzende Straße stört den Storch laut Hilfers nicht“, so Elke Waßmann.

Beim Aufstellen des Nestes vor etwa einem Jahr wurde der Heimatverein noch von Hilmer Schumacher vom Naturschutzbund (Nabu) mit Rat und Tat unterstützt. „Leider ist er zwei Monate später verstorben, ein großer Verlust“, erzählt Waßmann. Nun freut sich die Projektgruppe Storchennest aber auf die Zusammenarbeit mit seinen Nachfolgern beim Nabu. Elke Waßmann hatte die Aktion vor zwei Jahren angeschoben, nachdem sie Störche in der Nachbarschaft beobachtet hatte. Dabei entstand die Idee, in Heiligenrode ein Zuhause für eine Storchenfamilie zu schaffen, die vom Heimatverein mit Hilmer Schumacher dann auch am Mühlenteich umgesetzt wurde.