Die Polizei zog ein überwiegend positives Fazit ihrer Kontrollen am Sonnabend. (Björn Hake)

Landkreis Diepholz. Das schöne Wetter lockte zwar am Sonnabend auch im Landkreis Diepholz viele Menschen nach draußen, der Großteil hielt sich laut Polizei aber an die Kontaktsperre. Den Beamten wurden zwar einige Menschenansammlungen gemeldet, bei näheren Kontrollen waren das aber meist nur kleine Gruppen oder sogar nur einzelne Personen, teilt Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz, mit. Nur in wenigen Fällen habe die Polizei Platzverweise aussprechen müssen – so geschehen in Stuhr, Bassum, Diepholz sowie am Sun-Park in Sulingen.

„Die meisten Menschen sind inzwischen sensibilisiert und halten sich an die Einschränkungen der Allgemeinverfügung, insbesondere an die Kontaktsperre“, so Gissing. Die Polizei müsse hier und da einschreiten, Platzverweise aussprechen und auch Anzeigen schreiben. Doch der Polizeisprecher betont auch: „Da wir erst am Anfang der Epidemie stehen und noch einen langen Weg mit Einschränkungen vor uns haben, wird die Polizei die Kontrollen fortsetzen und die Einhaltung der Regeln überwachen.“