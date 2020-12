Weyhe-Dreye. Die acht Tresore, die Taucher der Polizeidirektion Oldenburg im Frühjahr im Dreyer Hafenwasser gefunden haben, konnten zum Großteil nicht ihrer Herkunft zugeordnet werden. Das berichtet Polizeisprecher Thomas Gissing. Nur zwei der Tresore konnten mit einer Einbruchserie in Ostfriesland in Zusammenhang gebracht werden, berichtet der Sprecher weiter. Diese wurde aber bereits aufgeklärt. Die anderen Tresore konnten nicht mehr ihren Besitzern zugeordnet werden. Sie sollen nun verschrottet werden, so Gissing. Die Gegenstände wurden im April von einem Bootsinhaber im Dreyer Hafen entdeckt. Er war beim Zuwasserlassen seines Bootes an einem der Tresore hängen geblieben. Neben den acht Geldschränken wurden auch ein Motorradrahmen und ein Fahrradrahmen gefunden.