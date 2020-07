Neben dem Cellisten Leander Kippenberg ist auch die Pianistin Iasone Gutierrez aufgetreten. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Heiligenrode. Herzlich willkommen hieß Pastorin Tabea Rösler am Sonntagvormittag die zahlreichen Besucher im Freien vor der Klosterkirche Heiligenrode. Einen ökumenischen Gottesdienst in einer Predigtreihe des Kirchensommers wollten alle erleben. Das griechische Wort „Ökumene“ heißt wörtlich übersetzt „die ganze bewohnte Erde“ und meint die Bemühungen um die Einheit aller getrennten Christen. Diese Trennung wurde dank Rösler und ihrem Kollegen von der katholischen Kirche Brinkum, dem Pastoralreferenten Andreas Gautier, kurzfristig aufgehoben.

Willkommen waren alle auf der „mobilen Straßenkirche“, wie Rösler es nannte. Denn entlang der Kirchenmauer hatten Gemeindemitglieder viele bunte Bilder an einem Seil aufgehängt. Der improvisierte Altar stand vor dem Seiteneingang, daneben Musikinstrumente und rundum viele Stühle im Schatten unter den großen Bäumen. Nach dem sanft-klangvollen Auftakt durch die beiden Musiker Iasone Gutierrez (Klavier) und Leander Kippenberg (Cello) und der Schriftlesung aus dem Matthäus-Evangelium ging Gautier auf die Ökumene ein – im Besonderen auf seine ganz persönlichen Erfahrungen, nachdem er zugegeben hatte, ein bisschen aufgeregt zu sein. „Das war nun das vierte Mal in vier Jahren, dass ich in einer evangelischen Kirche predigen konnte.“ Die Erfahrungen wollte er, im Gleichtakt mit seiner Kollegin der evangelischen Kirche näher betrachten. Sie beleuchtet ihre dann am Sonntag in der Heilig-Geist-Kirche in Brinkum.

Pastoralreferent Andreas Gautier machte zunächst einen kleinen geschichtlichen Ausflug in seine Heimat Mecklenburg und seine Wurzeln im Westfälischen und sprach dabei über die Gründe, warum welche Glaubensrichtung wo vorherrschte. In seiner Grundschulklasse gab es zwei Schüler, ihn und ein Mädchen der Zeugen Jehovas, die von sich aus sagten, dass sie an Gott glaubten. Also dachte er, dass es nur zwei Glaubensrichtungen gibt: katholisch und die der Zeugen Jehovas. Erst viel später sei er auch über weitere aufgeklärt worden. Er wurde älter mit diesem Gedanken, lernte dann aber auch andere Gotteshäuser kennen.

Applaus für Predigt

Letztlich ging er auf die Frage ein: „Wozu ist Kirche da?“ Seine Antwort: „Ganz klar zuerst für die Menschen, die an Gott glauben – über alle Grenzen hinweg.“ Etwas wohl eher Seltenes passierte dann: Für seine Predigt bekam er Applaus. Auch die beiden jungen Musiker, die ihren Auftritt unter freiem Himmel genossen, ernteten für ihre ausgewählten Stücke Beifall. Da kamen ein jüdischer Komponist zu Gehör, ein russischer sowie Franz Schuberts „Ave Maria“ und das „Lied ohne Worte“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ab und an musste kurz unterbrochen werden, weil der leichte Wind die Notenblätter durcheinanderwirbelte.

„Welch eine wohltuende Zeit hier, da könnte ich stundenlang sitzen“, gab eine Besucherin zu. Eine andere aus Varrel freute sich über diesen besonderen, eben ökumenischen, Gottesdienst: „Das ist wirklich gut so, endlich kommen mal wieder alle in Schwung – das war im letzten Jahr auch so.“

Einen besonderen, leicht augenzwinkernden Dank von Pastorin Rösler gab es für Musiker und Gautier: „Wir haben hier etwas ganz historisches, vielleicht sogar ökumenisches, denn die Klosterziegel sind ja so alt. Vielleicht schon 800 Jahre, also sowohl katholisch als auch evangelisch.“ Schließlich kam der protestantische Glauben erst im 15. Jahrhundert auf, vorher war auch hier im Norden alles katholisch. Die Ziegel wurden bei Grabungen gefunden, Rösler hatte sie eingesammelt, „weil man damit ja vielleicht noch etwa anfangen kann“. So gab es für die Musiker einen mit der Aufschrift „Cello“, einen mit „Klavier“ und für Gautier einen mit „Segen“.