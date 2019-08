Ein schon historisches Foto vom Sudweyher Bahnhof vor der Restaurierung im Juni 2017: Die Diesellok des Pingelheini wird den Zug mit den Gästen auch am Tag des offenen Denkmals ziehen. (Wilfried Meyer)

Weyhe. Die Weyher Gästeführung sowie Vereine aus Leeste, Kirchweyhe und Sudweyhe beteiligen sich mit einem eigenen Programm mit dem Schwerpunkt Eisenbahn am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September. Gleich fünf denkmalgeschützte Objekte sollen besucht und besichtigt werden, teilt die Gästeführung mit. In Leeste sind es der Lokschuppen und Wasserturm, in Kirchweyhe der Bahnhof und die Museumslok und in Sudweyhe der Bahnhof. Die Vereine, die sich um den Erhalt und die Pflege dieser Denkmäler kümmern, stellen sich und ihre Anlagen vor.

Start ist laut Ankündigung um 11 Uhr bei der Museumslok am Kirchweyher Bahnhof, wo Mitglieder des Lokvereins das neu gestaltete Museum in den alten Waggons präsentieren – und auch ihre Lok aus dem Jahr 1941. Um 13 Uhr geht es nach einem kleinen Fußmarsch durch den Bahntunnel auf die Westseite, wo ein Pingelheini-Zug der Leester Kleinbahnfreunde stehen soll und die Gäste nach Leeste fahren wird. Dort kann das Betriebsgelände mit Lokschuppen und Wasserturm von 1910 besichtigt werden. Um 14 Uhr geht es weiter mit dem Zug nach Sudweyhe. Der dortige Bahnhof – kürzlich renoviert – bietet Platz für 50 Personen und bietet derzeit eine Bilderausstellung. Gegen 15.30 Uhr fährt der Pingelheini alle wieder nach Kirchweyhe, allerdings über Leeste, wo die Lok noch mal umgesetzt werden muss. Für Speisen und Getränke während des Programms sorgen die Vereine.

Da der Platz auf 50 Teilnehmer begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Wirtschaftsförderer Dennis Sander nimmt diese ab kommenden Montag, 26. August, unter 0 42 03/ 7 12 18 oder per Email an sander@weyhe.de entgegen. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person.