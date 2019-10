Der Gebetsraum wurde zum Ausstellungsraum, auf zehn Info-Tafeln war allerhand Wissenswertes rund um den Islam zusammengetragen. (Michael Galian)

Mit ausgesteckter Hand laufen einem die Kinder schon auf dem Parkplatz entgegen, grüßen mit den Worten: „Schön, dass Sie gekommen sind.“ Dass die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde Bremen-Stuhr in Zukunft noch offener präsentieren möchte als bislang schon, haben offenbar schon die jüngsten Mitglieder verinnerlicht. Allzu viele Interessierte sind es indes nicht an diesem Donnerstag, die das Angebot der offenen Moschee in Brinkum nutzen. Von den bis zu 250 Menschen bei den ersten Auflagen nach der Einweihung vor nunmehr genau 15 Jahren ist man weit entfernt. Aber die Gespräche sind diesmal dafür umso intensiver. Und um genau die soll es gehen.

Zehn Info-Tafeln im Gebetsraum der Männer in der Nasir Moschee, nach eigenen Angeben eine von nur zweien mit Kuppel und Minarett im Großraum Bremen, informieren die Besucher über den Islam im Allgemeinen und die Ahmadiyya Muslim Jamaat im Speziellen. Letztere wird als Reformbewegung vom Rest der islamischen Welt abgelehnt, teilweise verfolgt, weil ihre Anhänger in Begründer Mirza Ghulam Ahmad einen Propheten und den Messias sehen. Über das Verstoßensein innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft wird offen geredet. Aber in erster Linie wird diskutiert über die Wahrnehmung des Islam in Deutschland.

„Die angeblichen Gewaltaufrufe im Koran sind so eine Sache“, nennt Gemeinde-Vorsitzender Mujib Ata ein Beispiel. Die wenigen Verse in diese Richtung müsse man im Kontext der Zeit sehen, in der sie geschrieben wurden: „Da herrschte Kriegszustand.“ Und die Bibel, gibt Ata zu bedenken, sei ja auch nicht frei von Aufforderungen zu Gewalt. Für seine Gemeinde seien vielmehr zwei andere Dinge essenziell: Glaube und Vernunft.

50 000 Ahmadiyya-Angehörige gibt es in Deutschland, in Stuhr und umzu ihm zufolge 300. Die meisten hier haben indische oder pakistanische Wurzeln, erzählt Ata weiter. Aber auch in den afrikanischen Ländern sei diese Richtung mehr und mehr verbreitet. „Wir sind multikulti aufgestellt“, sagt er.

Auch wenn die Gemeinde als vergleichsweise liberal gilt, gelten klare Regeln – und daher stehen selbst beim Tag der offenen Tür nicht alle Türen allen offen. So ist es Männern nicht gestattet, den Frauenbereich zu betreten. Die Frauen bleiben dort unter sich, nehmen mitunter ihre Verschleierung ab. „Die Frauen sollen ihre Reize bedecken. Aber wie, ist ihnen überlassen“, erklärt Mujib Ata. Mädchen sind in diesen separaten Moschee-Räumen selbstverständlich erwünscht, malen arabische Schriftzeichen oder lassen sich die Hände kunstvoll-verschnörkelt mit Henna-Farbe bemalen.

Kinder sind allgemein willkommen. „Wir würden uns freuen, wenn uns mehr Klassen im Rahmen des Religionsunterrichts besuchen würden“, lädt Altaf Bhatti, bei der Gemeinde für die interreligiöse Arbeit zuständig, Schulen an die Marie-Curie-Straße ein.