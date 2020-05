Im Überschlagsimulator beim Verkehrssicherheitstag im vergangenen Jahr wurden Besucher in einem Auto anderthalbmal gedreht und dann mussten sie versuchen, sich daraus zu befreien. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Es hätte der erste in der Gemeinde Weyhe sein sollen und vermutlich nicht der letzte: Am 21. Juni wäre der Blaulichttag auf dem Marktplatz und in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe gewesen. Hätte, wäre, wird: Und zwar im kommenden Jahr. Alles, was Blaulicht hat, versammelt sich im kommenden Jahr. Immer noch im Juni und immer noch am selben Ort.

Die Plakate sollten eigentlich dieser Tage in der Öffentlichkeit zu sehen sein und die Menschen informiert werden, was am 21. Juni passieren sollte, wie Achim Linka, Vorsitzender der Weyher Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) sagt. Aber: „Wir müssen uns dem Coronavirus beugen.“ Er ist Teil des Organisationsteams, zu dem neben der Gemeinde Vertreter aller Gruppen gehören, die Blaulicht haben: die DLRG, alle sieben Ortsfeuerwehren, das Technische Hilfswerk (THW), der Rettungsdienst des Landkreises, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Polizei.

Was angesetzt war, ist angelehnt an den Verkehrssicherheitstag vom vergangenen Jahr, so Linka. Auch dort haben sich alle Blaulicht-Vereine vorgestellt, jetzt aber war eine „größere Fülle“ angesagt. Beim Blaulichttag, den der DLRG-Vorsitzende nach dem Vorbild in anderen Regionen für Weyhe vorgeschlagen hat, soll es ausdrücklich nicht nur ums Angucken und Anfassen gehen. „Mitmachen ist vor allem ganz wichtig.“ Beispielsweise beim Rettungsgriff von Unfallopfern oder dem Abnehmen von Helmen vom Kopf eines Motorradfahrers (DRK), um ihn beatmen zu können. Wie Sandsäcke befüllt werden, Strom für Licht erzeugt wird oder auch Knotenkunde wären Teil des Programms des THW gewesen. Die Polizei hatte ein Detektivspiel im Angebot und hätte die Besucher mit einer Rauschbrille ausprobieren lassen, wie es sich unter dem Einfluss berauschender Substanzen anfühlt. Wie man sich im dichten Rauch verhalten sollte, hätten die Feuerwehren in einem Rauchzelt gezeigt und wie man einen Defibrillator benutzt, hätte der Rettungsdienst vermittelt.

Jetzt müssen die Vereine das Programm aufschieben und heben es gleichzeitig auf für das kommende Jahr. In Absprache mit der Gemeinde Weyhe und allen teilnehmenden Organisationen ist bereits ein neuer Termin gefunden worden: der 27. Juni 2021. „Wir lassen uns das nicht vermiesen“, sagt Linka mit Blick auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, über die Idee, die er in der Gemeinde gerade neu etablieren wollte. Zuerst habe es die Überlegung gegeben, einen zweiten Verkehrssicherheitstag zu machen, der im vergangenen Jahr Premiere hatte. Seinerzeit hatte die Polizei zur Veranstaltung eingeladen und Besuchern beispielsweise angeboten, einen Überschlagsimulator zu testen. Nach dem Aktionstag sei überlegt worden, diesen zu wiederholen. Schließlich lief es auf den Blaulichttag hinaus, der beides vereint. Nicht zuletzt soll der Termin Teil der Öffentlichkeitsarbeit sein, sagt Linka. Denn es gehe auch darum, Nachwuchs beziehungsweise neue Mitglieder für die überwiegend ehrenamtlichen Vereine zu finden. Insbesondere die DLRG habe da Probleme. Bedarf etwa gebe es beim Thema Schwimmausbildung von Kindern im Wasser. Wegen der Verantwortung „gehen Leute schon zwei Schritte zurück“, obwohl das Üben in flachem Wasser geschehe. Außerdem, so Linka, hat die DLRG im täglichen Leben weniger Präsenz als die Feuerwehren und Rettungsdienste.

Mit diesem Anspruch und den Ideen wollen die helfenden Weyher Vereine und die Syker Ortsgruppe des THW mit Polizei und Gemeinde in 2021 starten. „Es kommen 300 oder 3000“, sagt Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen und meint, dass der Zulauf stark wetterabhängig sei. Auch Linka sieht das so, rechnet aber mit 2000 bis 2500 Besuchern. Sollte der erste Blaulichttag 2021 ein Erfolg werden, könnte er alle zwei bis drei Jahre stattfinden, so Scharringhausen.