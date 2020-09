Gleich mehrfache Verstöße hat die Polizei bei einem Fahrer eines VW Bulli festgestellt (Symbolbild). (Björn Hake)

Mehrere Verstöße hat die Autobahnpolizei Ahlhorn am Freitagnachmittag bei einem Fahrer festgestellt, der auf der A1 unterwegs war. Auf einem Parkplatz zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener kontrollierten die Beamten das Fahrzeug, einen alten VW Bulli mit niederländischem Kennzeichen, mit dem zwei 35 und 36 Jahre alte Männer unterwegs waren. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in den Niederlanden entwendet worden war. Zudem waren an dem Fahrzeug nicht für dieses zugelassene Kennzeichen montiert. Die rechtmäßigen Kennzeichen befanden sich im Wageninneren.

er 35-jährige Fahrzeugführer aus Polen gab bei der Überprüfung an, am Tag zuvor Drogen konsumiert zu haben. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis zum Führen des Fahrzeugs besaß der Mann ebenfalls nicht. Entsprechende Verfahren gegen ihn wurden eingeleitet. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft Verden eine Sicherheitsleistung gegen den 35-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Einfluss von Betäubungsmitteln an.

Damit nicht genug: Im Fahrzeug selbst fand die Polizei außerdem geringe Mengen Betäubungsmittel sowie Schrot- und Kleinkalibermunition. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Eigentumsverhältnisse zur Munition, den Betäubungsmitteln sowie das nicht zum Fahrzeug gehörende Kennzeichen konnten im Rahmen der Kontrolle zunächst nicht geklärt werden. Die Ermittlungen über niederländische Behörden dauern an.