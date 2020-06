Der kalendarische Sommer hat zwar gerade erst begonnen, aber schon jetzt steht fest, dass es 2020 keinen Stuhrer Weihnachtsmarkt in altbekannter Form geben wird. Die Veranstaltung rund um und im Rathaus ist sonst immer gut besucht. (Jonas Kako)

Die Lichter rund um das Stuhrer Rathaus bleiben in diesem Jahr am dritten Adventswochenende aus, die Straßen und Flure wohl menschenleer. „Bedauerlich“ ist das Wort, mit dem Henning Sittauer einleitet, dass es im Dezember keinen Stuhrer Weihnachtsmarkt geben wird. Es sei eine Gemeinschaftsentscheidung gewesen, sagt der Vize-Chef der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu). Und irgendwie kam die Absage nicht überraschend angesichts der Vielzahl der bisher aus dem Veranstaltungskalender ausradierten Veranstaltungen.

Zwar hat das Land Niedersachsen Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern vorerst nur bis Ende Oktober untersagt, der Isu-Vorstand geht aber von dann weiterhin geltenden Hygienebestimmungen aus. Zwischen 10 000 und 15 000 Besucher sind es für gewöhnlich an beiden Tagen auf dem Weihnachtsmarkt. Eine Kontrolle der Abstände dort erscheint den Verantwortlichen schier unmöglich. Sollen die Gruppen vor der Glühweinbude weggeschickt werden, sollen die Besucher kontrolliert an jeden einzelnen Kunsthandwerker-Stand herantreten? Darunter würde die Stimmung des Marktes leiden. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir uns nicht vorstellen, den Weihnachtsmarkt zu veranstalten“, sagt Sittauer. Anfang Juni verschickt die ISU sonst die Anmeldebögen, regelt im August die Standvergabe. Kurz darauf bekommen die Schausteller Bescheid. Vorlaufzeit, die benötigt wird, sagt Sittauer. Damit keine unnötigen Kosten entstehen, hat die Isu nun die Reißleine gezogen mit der Ansage, den Weihnachtsmarkt in bewährter Form 2021 fortsetzen zu wollen.

Trotz der schlechten Nachrichten gibt es etwas, das in der Weihnachtszeit in Stuhr die Stimmung trotzdem heben dürfte: eine Neuauflage des Adventskalenders von Gemeinde und Interessengemeinschaften ist definitiv vorgesehen. Derzeit sind die Interessengemeinschaften dabei, ihre Mitglieder anzuschreiben, um am Ende wieder bei zwischen 80 bis 100 Preisen im Wert von zusammen 5000 bis 7000 Euro zu landen. Wer sich mit seinem Unternehmen beteiligen will, der wendet sich an die Interessengemeinschaften oder an die Wirtschaftsförderung der Gemeinde. Weitere potenzielle Verkaufsstellen sind dabei gern gesehen, wie Volker Twachtmann sagt. Derzeit ist der Adventskalender in der Vorweihnachtszeit stets an 15 bis 20 Orten in der Gemeinde zu bekommen, unter anderem in der Geschäftsstelle des WESER-KURIER an der Bassumer Straße 6a.

Doch das war es noch nicht mit den Absagen für 2020. Auch auf das Weinfest in Alt-Stuhr werden die Stuhrer verzichten müssen. Denn dort scheint das gesellige Verweilen unvereinbar mit den Bestimmungen, für die das Coronavirus sorgt. Der beliebte Azubitag, der am 28. August hätte stattfinden sollen, entfällt ebenfalls. Eigentlich begrüßt die Gemeinde seit elf Jahren stets diejenigen, die eine Ausbildung in Stuhr anfangen. Mehr als 200 Teilnehmer finden sich dazu im Rathaus ein, darunter mehr als 130 Auszubildende. „Es geht dabei auch um den Austausch zwischen den Auszubilden und den Ausbildern“, erklärt Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier das Konzept, mit dem sich Gemeinde und Interessengemeinschaften bei ausbildenden Unternehmen bedanken möchten. Der Austausch präge den Charakter der Veranstaltung, ist aber coronabedingt derzeit nicht wie sonst möglich. 2021 solle der Azubitag aber „in altem Modell zurückkehren“, kündigt Wimmelmeier an. Auch bei der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big) ist laut Vorstandsmitglied Rainer Troue nach außen hin nicht viel los. „Es sind sämtliche Ankerveranstaltungen ausgefallen“, sagt er. Ihre Jahreshauptversammlung muss die Big noch nachholen. Die Überlegung ist, sie sogar im Freien abzuhalten, sagt Troue. Zwar gibt es weiterhin die runden Tische mit den anderen Interessengemeinschaften und der Verwaltung sowie den internen Austausch, doch das typische Netzwerken sei das nicht. „Das Netzwerk leidet sehr im Moment“, sagt Troue.

Kreativität ist unter den derzeitigen Umständen gefragt. Die Isu zum Beispiel hat sich auch auf neue Pfade gewagt. Der Dämmerschoppen wird an diesem Montag, 29. Juni, ab 18.30 Uhr in Form eines Webinars stattfinden. Teilnehmen werden auch Lothar Wimmelmeier als Wirtschaftsförderer und Bürgermeister Stephan Korte. Volker Twachtmann und Henning Sittauer leiten die Diskussion um aktuelle Belange der lokalen Wirtschaft. Es ist die dritte Veranstaltung der ISU im Web, die Veranstaltungsform werde immer besser unter den Mitgliedern angenommen, sagt Twachtmann. Zum ersten Webinar fanden sich 170 Teilnehmer ein. Es war auch der Tag, an dem die neue Corona-Soforthilfe des Landes freigeschaltet worden war. Laut Henning Sittauer stehen noch zwei Präsenzveranstaltungen der Isu auf der Agenda. Eine davon mit dem Kriminologen Axel Petermann als Gast. Potenziell wäre so etwas aber auch als Webinar denkbar, sagt Sittauer.