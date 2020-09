Stuhr-Brinkum. Obwohl für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung bestand, ist ein 43-jähriger Mann am Freitag in Brinkum mit einem E-Scooter unterwegs gewesen. Die Polizei kontrollierte den Stuhrer nach eigenen Angaben um 18.20 Uhr an der Syker Straße. Nachdem er keine Versicherung vorweisen konnte, untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.