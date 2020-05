Die Autobahnpolizei hat einen 20-Jährigen kontrolliert (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn haben am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr einen Mann dingfest gemacht, der ein entstempeltes Kennzeichen an seinem Fahrzeug hatte. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Stuhr unterwegs und wechselte im Dreieck Stuhr auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Beim Befahren des beleuchteten Autobahndreiecks bemerkten die Beamten die nicht gültigen Kennzeichen. Auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr kontrollierten sie den Mann. Der 20-jährige Delmenhorster konnte nachweisen, dass er der rechtmäßige Eigentümer des Autos ist. Die angebrachten Kennzeichen allerdings erwiesen sich als entstempelt und waren zudem für einen anderen Wagen als seinen ausgegeben. Das Auto des Mannes war nicht zugelassen und wurde demnach unversichert, unversteuert und mit falschen Kennzeichen bewegt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Um die Weiterfahrt mit dem nicht zugelassenen Auto zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.