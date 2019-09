Bald ist die fast 30 Jahre alte Bankenstätte ein Stück Vergangenheit. (Vasil Dinev)

Kirchweyhe/Syke. Eine Bank gehörte für lange Zeit zum Ortsbild jeder größeren Ortschaft, so auch in Kirchweyhe. Doch immer mehr Banken ziehen sich aus der Fläche zurück. So wird – nach der Schließung der Postbank Ende November 2018 – nun zum 25. Oktober auch die Oldenburgische Landesbank (OLB) die Bahnhofstraße verlassen und ihre Geschäfte auf die Syker Filiale an der Hauptstraße konzentrieren. Ab dem 28. Oktober werden von hier aus alle Kunden der Gegend betreut. Timo Cyriacks von der Unternehmenskommunikation der OLB bekräftigt die Notwendigkeit dieses Schritts – auch wenn es natürlich eine Umstellung für alle sei. Doch entlassen werde niemand. Alle Mitarbeiter wechseln nach Syke.

Sämtliche Kunden sollen somit auch ihre Ansprechpartner behalten. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden von der neuen Aufstellung profitieren werden“, sagt Sebastian Haarbauer, Leiter des Filialverbundes Syke, zu dem auch der Standort Kirchweyhe gehört. Hierzu zählt auch die zeitliche Verbesserung. Der Standort in Kirchweyhe ist derzeit noch wöchentlich 20 Stunden geöffnet, der in Syke 30 Stunden die Woche. Zudem stehen den Kunden über die normalen Sachbearbeiter hinaus in Syke zahlreiche Spezialisten zur Verfügung. „Baufinanzierungen, Geldanlage, Altersvorsorge und anderen komplexen Finanzthemen“, zählt Cyriacks auf. Und: „So ergeben sich aus unserer Sicht eine bessere Betreuungs- und Beratungssituation.“

Am alten Standort der OLB werden auch keine Automaten zurückbleiben. Um Bargeld zu erhalten, verweist Cyriacks auf die Dienstleistung der örtlichen Verbrauchermärkte. Hier könne problemlos Geld nach jedem Einkauf abgehoben werden. Dies sieht auch Sebastian Haarbauer so. „Viele unserer Kunden integrieren die Bargeldversorgung auf diese Weise bereits in das Erledigen ihrer Einkäufe und Besorgungen“, sagt Haarbauer. Der wegfallende Kontoauszugsdrucker vor Ort könne durch einen Telefonanruf oder durchs Onlinebanking ersetzt werden.

Viele der Kunden seien auch bereits von den örtlichen Sachbearbeitern über die Schließung informiert worden. Und für den Schritt der Bank habe es „positive Reaktionen und Verständnis in der Breite gegeben“, wie Cyriacks aus einem Gespräch mit Habauer berichtet. Auf die Frage, ob beispielsweise der ortsweise Verzicht auf die Bargeldausgabe nicht ein Verlust der Würde einer Bank sei, reagiert Cyriacks kurz nachdenklich, aber letztendlich ablehnend: „Nein, es ist kein Würdeverlust, wir gehen mit der Zeit.“ Und ganz allgemein gehe der Trend klar dahin, in Zukunft noch weit mehr an der Supermarktkasse zu erledigen. Zum Beispiel werde man irgendwann auch Rechnungen einfach dort bezahlen können, prognostiziert Timo Cyriacks eine Zukunft, in der die Bankfiliale um die Ecke wahrscheinlich eine Seltenheit sein wird.