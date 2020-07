Die OLB-Filiale in Krichweyhe wurde im Oktober 2019 geschlossen. (Vasil Dinev)

Stuhr/Weyhe/Bremen. Die Oldenburgische Landesbank (OLB) strukturiert ihre Stuhrer Filiale an der Blockener Straße 8 um. Der dortige Standort soll laut Angaben der Bank voraussichtlich mit Wirkung zu Anfang oder Mitte Dezember 2020 zu einer SB-Filiale umgewandelt werden. Die persönliche Beratung soll nach Bremen verlagert werden, auch die Kundenbetreuerinnen wechseln dann in die Filiale der OLB an der Wachtstraße in Bremen. Bereits im vergangenen Oktober hatte die OLB ihre Filiale an der Bahnhofstraße in Kirchweyhe ganz geschlossen.

Gegenwärtig informieren die Kundenbetreuerinnen der Filiale Stuhr ihre Kunden nach Möglichkeit persönlich über die geplante Veränderung, außerdem will die Bank ihre Kunden im Voraus auch schriftlich benachrichtigen, heißt es vom Unternehmen. „Wir wissen, dass diese Entscheidung für unsere Kunden Veränderung bedeutet“, sagt Ralf Müller, Leiter des OLB-Filialgebiets Bremen, dem unter anderem die Standorte Syke und Stuhr angeschlossen sind. „Teilweise kommen unsere Kunden auch jetzt schon zur Arbeit oder zum Einkaufen nach Bremen, sodass es für viele eher eine Frage der Gewöhnung sein wird, künftig auch die Beratungsgespräche mit der Bank in unseren großzügigen Räumlichkeiten in Bremen vorzunehmen“, sagt Müller weiter.

Die Filiale an der Wachtstraße zähle zu den „großen und zentralen Standorten“ der Bank in der Region Weser/Landkreis Oldenburg, wie das Unternehmen weiter mitteilt. Dort seien neben den persönlichen Kundenbetreuern die Spezialisten der OLB in der Beratung von Baufinanzierungen, Wertpapier- und Vermögensanlage sowie im Firmenkundengeschäft angesiedelt. Eine für OLB-Kunden kostenfreie Tiefgarage stehe vor Ort ebenfalls zur Verfügung. So solle die Filiale zwischen Weser und Marktplatz neben der in Syke zum neuen Anlaufpunkt für die Stuhrer Kunden werden, teilt die Bank mit. Auf Sicht sollen in der Filiale an der Wachtstraße einschließlich der Spezialisten und Auszubildenden rund 25 OLB-Mitarbeiter für die Privatkunden im Einsatz sein.

Die Stuhrer Kundenbetreuerinnen Kathrin Gloger und Annelie Teske sowie die Baufinanzierungsspezialistin Tanja Lahrs sollen ab Dezember am Standort Bremen die gewohnten Ansprechpartnerinnen für ihre Kunden bleiben. „Auch wenn wir für unsere Stuhrer Kunden in einigen Monaten an einem anderen Standort im Einsatz sein werden, ist uns wichtig, bei aller notwendig gewordenen Veränderung die Kontinuität und das gegenseitige Vertrauen in der Betreuung auf diese Weise nachhaltig gewährleisten zu können“, sagt Ralf Müller weiter.

An der Blockener Straße in Alt-Stuhr verbleibt damit lediglich eine SB-Filiale. Vor Ort bleibe die bekannte Technik mit Geldein- und -auszahlautomaten und Kontoauszugsdrucker bestehen. „Damit stellt die OLB nach wie vor die Bargeldversorgung vor Ort sicher“, betont die Bank in einer Mitteilung. Unabhängig von den Filialstandorten hätten die OLB-Kunden mit ihrer Girocard alternative Möglichkeiten der gebührenfreien Bargeldversorgung in Supermärkten, bei Discountern oder in Baumärkten sowie an Tankstellen. „Viele Kunden integrieren die Bargeldversorgung auf diese Weise bereits in das Erledigen ihrer Einkäufe und Besorgungen, wenn sie unterwegs sind. Auch in dieser Hinsicht hat sich das Kundenverhalten deutlich geändert“, berichtet Ralf Müller weiter. Mit der OLB-Debit-Mastercard gebe es zusätzliche Möglichkeiten zur Bargeldversorgung. Mit der Karte können die Kunden unabhängig von der Bank an allen Geldautomaten mit Mastercard-Symbol innerhalb des Euroraums Geld abheben, heißt es von dem Geldinstitut.

Die Umwandlung der Stuhrer Filiale ist laut Unternehmensangaben ein Teil der „Bündelung der Beratungskompetenz an bestimmten größeren oder zentraleren Standorten“. Gleichzeitig solle das digitale Angebot im Onlinebanking und im telefonischen Kundenservice weiter ausgebaut werden. Im telefonischen Kundenservice sollen die Berater montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 22 Uhr erreichbar sein und sich beispielsweise um Anliegen zum Kontostand oder zu Kontobewegungen sowie generell um alle Themen rund um den Zahlungsverkehr und das Girokonto, den Support beim Onlinebanking, telefonische Wertpapieraufträge oder die Vereinbarung von persönlichen Gesprächsterminen kümmern. Beratungen können laut OLB auch per Telefon oder Videochat stattfinden. Auf diese Weise möchte das Unternehmen seine Dienstleistungen „unabhängig von Standort und Öffnungszeit“ anbieten. „Durch unser aufeinander eingespieltes Multikanalangebot kann der Kunde von überall sein Anliegen umsetzen oder bei Bedarf den passenden Ansprechpartner erreichen: in der Filiale, per Telefon, mobil und online“, befindet Ralf Müller.

Mit den Veränderungen möchte sich die OLB nach eigenen Angaben „konsequent auf ihr inzwischen deutschlandweites Angebot“ ausrichten. Dazu gehöre auch die Anpassung der Standortstruktur im Kerngeschäftsgebiet Weser-Ems, heißt es von der Bank.