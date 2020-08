Ab ins Heu ging es bei der Olympiade der Heiligenroder Landjugend. (Michael Galian)

Stuhr-Moordeich. Rund acht Meter weit wirft Laila den Gummistiefel, das übertrifft aus ihrer Gruppe nur noch Joost. Die richtige Technik beim Gummistiefelweitwurf ist entscheidend, stellen die jungen Teilnehmer der Bauernhofolympiade am Sonnabend auf dem Hof Nordbruch in Moordeich schnell fest. Die Landjugend Heiligenrode hat die Veranstaltung anlässlich des Stuhrer Ferienspaßes organisiert, um Kindern das Thema Landwirtschaft spielerisch näherzubringen.

Neben Stationen wie Gummistiefelweitwurf, Sackhüpfen, Schubkarrenrennen, Suche im Heuhaufen und Eierlauf erfahren die Kinder deshalb auch jede Menge über die Arbeit eines Landwirts, das Leben auf einem Bauernhof und natürlich über Kühe. Denn der Biohof Nordbruch ist ein Milchviehbetrieb, der das Futter für seine Tiere obendrein selbst anbaut. „Im Großen und Ganzen ist es weniger geworden, was Kinder über die Landwirtschaft wissen“, sagt Kersten Nordbruch, der den Hof zusammen mit seinem Vater betreibt. Er hofft deshalb, mit der Veranstaltung auch etwas Werbung für die Landwirtschaft machen zu können.

Der Plan scheint aufzugehen. „Wie alt kann so eine Kuh eigentlich werden“, will ein Junge von Nordbruch wissen, als die Gruppe während einer Hofführung bei den erst wenige Wochen alten Kälbchen Station macht. „Etwa zehn Jahre“, antwortet der Landwirt. Dass die Kinder insgesamt gut aufgepasst und viel Interesse haben, zeigt sich spätestens, als es bei einem Quiz gilt, sich an das Gehörte zu erinnern. Fragen wie „Was mögen Kühe am liebsten?“ und „Wie viel Wasser trinkt eine Kuh am liebsten?“ sind zum Beispiel für Aymen und Marlon kein Problem. „Wir haben nur zwei Fragen falsch“, freuen sie sich am Ende. Und Kersten Nordbruch, der oft auch schon Schulklassen und Kindergartengruppen über den Hof geführt hat, fühlt sich bestätigt: „Wenn die Kinder erstmal da sind, haben sie richtig Bock.“

Darauf hat auch die Landjugend Heiligenrode gebaut. Viele Jahre hat sich der Verein mit einem Gruselabend am Ferienspaß beteiligt, doch immer weniger Kinder meldeten sich dafür an, berichtet Sprecher Niko Budelmann. „Erst haben wir überlegt, gar nichts mehr zu machen, aber wir sind ein gemeinnütziger Verein und wollen eigentlich für alle Altersgruppen etwas anbieten“, sagt er. So sei die Idee der Bauernhofolympiade entstanden und mit dem Hof Nordbruch wurde auch schnell ein Veranstaltungsort gefunden, schließlich war Kersten Nordbruch selbst mal im Vorstand der Landjugend aktiv.

Ganz so groß wie ursprünglich geplant konnte die Olympiade allerdings coronabedingt nicht stattfinden. „Wir haben die Teilnehmerzahl etwas runtergefahren und die Kinder in feste Gruppen mit festen Betreuern eingeteilt“, erklärt Niko Budelmann. 18 Kinder sind schließlich dabei und 25 Ehrenamtliche der Landjugend sorgen dafür, dass alles glatt läuft. „Eine optimale Betreuung also“, sagt Niko Budelmann und lacht.

Die Gruppe um Laila, Joost, Aymen und Marlon ist derweil im Kuhstall angekommen. Hier gilt es, Futtermengen zu schätzen: ein Kilogramm Birnen, 100 Gramm Stroh, 500 Gramm Maissilage und 100 Milliliter Milch. „Das ist etwa so schwer wie eine Flasche Wasser“, gibt Merle von der Landjugend als Tipp bei den Birnen. Die Kinder lagen aber mit 1,4 Kilogramm doch etwas daneben. Marlon hat sowieso die Suche nach Playmobil-Figuren im Heuhaufen am besten gefallen. „Kühe stinken“, hat der Siebenjährige außerdem festgestellt. Joost (10) findet dagegen die großen Tiere besonders spannend und Melina (11) ist ganz fasziniert vom Melkroboter.

Die Aktiven der Landjugend Heiligenrode können sich zum Abschluss gut vorstellen, die Bauernhofolympiade auch nächstes Jahr wieder anzubieten. Bevor sie darüber abschließend beraten, wird aber erstmal noch gemeinsam mit den Kindern gegrillt.