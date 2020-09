Nicht erst Corona sorgt bei der Bibliothek Stuhr für einen Anstieg der Nutzerzahlen ihres Online-Angebotes. (Jens Kalaene/dpa)

Stuhr. Die Onleihe der Bibliothek Stuhr hat 2019 einen Sprung gemacht. Wie aus dem Jahresbericht der Einrichtung mit Standorten in Moordeich und Brinkum hervorgeht, waren 283 Benutzerkonten aktiviert worden, was einem Anteil von 15 Prozent der aktiven Benutzer in dem Jahr entspricht. 203 (2018: 178) davon liehen insgesamt 6591 Medien (2018: 4927) aus. Darunter 73 neue Nutzer, zehn mehr als zuvor. 42 Benutzer nahmen ausschließlich das digitale Angebot in Anspruch (2018: 31).

Die Liste der Ausleihrenner für 2019 führen überdies nicht etwa Bücher an, sondern sogenannte „Non-Book-Medien“. Die Entleihungen der jeweils zwei Hörspielboxen „Tonies“ sind in beiden Niederlassungen vorne. Gefolgt von Hörspielen, Konsolenspielen und DVDs. Die nicht gedruckten Medien machten 2019 30 Prozent der gesamten Ausleihen aus, genau wie die Kinder- und Jugendliteratur. Beide Bereiche verzeichnen dennoch weniger Ausleihen als 2018. Mit 117 332 Ausleihen war das Angebot der Bibliothek auch insgesamt weniger gefragt als 2018, als es 121 882 waren.

Der Bestand der Bibliothek hat sich 2019 reduziert. Das Angebot verringerte sich um 6,3 Prozent, was 1994 Medien entspricht. Das hängt unter anderem mit dem reduzierten Medienetat für 2019 zusammen, wie Bibliotheksleiterin Sigrid Mattner jüngst im Ausschuss für Jugend, Freizeit und Kultur erklärte. Der Bestand an gedruckten Medien hat 2019 leicht abgenommen. Ende des Jahres lag er bei 78,3 Prozent, davor bei 80,4 Prozent. Dafür ist der Anteil an „Non-Book-Medien“ entsprechend der Nachfrage gestiegen. Er betrug 2019 21,7 Prozent, davor 19,6 Prozent. Mit dem Jahr 2019 endete auch das Angebot von CD-Rom und DVD-Rom, dafür sollen Spiele für die Konsole Nintendo Switch angeschafft werden. Weiterhin arbeitet die Bibliothek eng mit Schulen und Kitas zusammen. Überwiegend in den Kindertagesstätten seien 70 Klassenkisten mit Büchern angeschafft worden, sagte Mattner. Im Bereich der Kinder- und Jugendbibliothek ist die Aufstellung in Brinkum verändert worden, um die Sachbücher für Jugendliche attraktiver zu präsentieren und die Aufstellung der Romane für Sechs- bis Neunjährige nach Interessenkreisen zu ermöglichen. 2020 sei dies auch in Moordeich geplant.

Veranstaltungen wie Emma Lesemaus, Ausweis in die Schultüte, die Zusammenarbeit mit der Werkstatt Erziehung der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe in Stuhr und dem örtlichen Kinderarzt durch Lesestart-Taschen fanden auch 2019 statt. Zwei Gruppen der Grundschule Moordeich nutzten jede Woche das Medienangebot der Moordeicher Bibliothek. Eine Integrationsklasse der KGS Brinkum hat eine Kooperation mit Brinkum.

Zum Jahresende befanden sich 29 789 Medien im Bestand der Bibliothek. Kinder- und Jugendliteratur machten 2019 33 Prozent des Bestandes aus, gefolgt von Sachliteratur für

Erwachsene mit einem Anteil von 23 Prozent. Letzterer sei an das Nutzerverhalten angepasst worden, aber anteilig immer noch zu groß. Dagegen sei der Zeitschriftenbestand jetzt ausreichend groß. Der starken Nachfrage bei den „Tonies“ sei durch Neuanschaffungen Ende 2019 Rechnung getragen worden, wie Mattner vorstellte. Auf jeden Nutzer kamen 2019 im Schnitt 62,6 Entleihungen. 2019 gab es 1915 aktive Nutzer, als solche gelten Kunden, die in dem Jahr mindestens eine Ausleihe getätigt haben. 176 von ihnen stammen nicht aus Stuhr, sondern aus Weyhe, Bremen und Syke. Besonders erfreulich: 23,2 Prozent der aktiven Nutzer waren Neukunden, mehr noch als 2018. „Die älteste Benutzerin ist 97 Jahre alt und nutzt die Bibliothek in Brinkum“, sagte Mattner, die auch eine schlechte Nachricht verkündete: Zur ersten Leseparty im Stillen, der Silent-Reading-Party, kam Anfang 2020 kein Besucher.

Wie die Prognose für das Corona-Jahr aussieht, wollte Kristine Helmerichs (Grüne) wissen. Mit dem telefonischen Bestellservice über fünf Wochen habe das Team „tolle Erfahrungen“ gemacht, sagte Mattner. Auch viele Onleihen hatte es gegeben. Klar sei bei einigen Kunden noch Angst da, in die Bibliothek zu gehen. Der Tresen sei aber stets mit zwei Kräften besetzt, die Annahme getrennt von der Abgabe. 72 Stunden werden die abgegebenen und desinfizierten Medien gelagert, bevor sie ins Regal kommen. „Man kann sich bei uns nichts wegholen“, sagte Mattner. Die derzeit veränderten Öffnungszeiten mit Mittags-Schließzeiten kommen durch den mit den Hygieneregeln gestiegenen Arbeitsaufwand zustande, erklärte die Leiterin auf Nachfrage einer Bürgerin.