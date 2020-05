Eine Idee aus dem Stadtmarketing: Lena Eckhardt bittet um Tipps und andere Videobeiträge für die Facebook-Gemeindeseite. (Plaggenborg)

Ob Hafenfest, Bahnhofsfest oder die Konzertreihe „Summer In The City“: In der Gemeinde Weyhe fallen derzeit wie überall anders auch sämtliche Großveranstaltungen ersatzlos aus. Die Laune im Lande soll trotzdem gut bleiben. Die Verwaltung hat sich deshalb überlegt, dennoch etwas zu bieten und will dabei auf digitale Kanäle zurückgreifen. Die Gemeinde bittet die Weyher ins Internet und dort um deren Tipps aus allen Lebensbereichen. Bürgermeister Frank Seidel will an diesem Freitag zeigen, wie es geht.

„Wie bleibt man trotzdem gut gelaunt?“ ist die Frage, die Lena Eckhardt vom Stadtmarketing nun an die Bürger weitergibt. Die sollen ihre Tipps vorstellen und das virtuell, also via Kamera etwa. Das Ganze heißt zusammengefasst dann „Weyhe bleibt munter“ und soll unter gleichnamigem Hashtag in den sozialen Medien zu finden sein.

„Im Vordergrund sollen kleine Videos sein“, sagt Eckhardt. Diese sollten etwa eine Dauer von einer bis maximal vier Minuten haben. Bei Tipps allein aber soll es nicht bleiben. Wer mitmacht, soll eben tatsächlich auch erzählen, was ihm in Zeiten der Corona-Krise Laune macht oder – wahlweise – dafür sorgen, dass andere in Stimmung kommen oder eben bleiben. Und auch der Gesundheit, vor allem auch der mentalen, heißt es, soll die Aktion dienlich sein.

Sketche, Garten- und Basteltipps

Zum Zuge kommen können beispielsweise Hobbygärtner, die erklären, was es beim Gärtnern zu beachten gibt oder auch Erzieher, die Basteltipps für Kinder zeigen. Erwünscht sind außerdem Spiele- oder Leseempfehlungen, ein Lied, ein Gedicht oder ein Sketch. „Der Kreativität sind, abgesehen von Schleichwerbung, keine Grenzen gesetzt“, sagt Gemeindesprecher Sebastian Kelm. Irgendwie positiv soll es sein. Das bestätigt auch Eckhardt: „Ziel ist es, ein buntes Bild von Weyher Gesichtern zu zeigen“, erklärt sie den Gedanken hinter der Aktion.

Die selbstgefilmten Clips werden auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Gemeinde Weyhe veröffentlicht, verbunden mit dem Aufruf, sich interaktiv in das jeweilige Thema einzubringen, teilt Sebastian Kelm weiter mit. Das können Kommentare zu den vorgestellten Tipps sein, aber auch eigene passende Vorschläge, ebenfalls in Clip-Form. „Es ist auch vorgesehen, dass immer inhaltlich neue Anregungen kommen. Der eine entdeckt vielleicht gerade ein Hobby für sich, der andere lenkt sich mit einem Projekt daheim ab“, erklärt Kelm weiter. Ein nützlicher oder informativer Aspekt, mit dem der eigene Alltag bereichert werden könne, sei wünschenswert, aber nicht unbedingt ein Muss. Denkbar sei auch ein motivierender Wortbeitrag mit ermutigenden Gedanken zur Situation und wie damit umgegangen werden könnte.

Zum Auftakt will Bürgermeister Frank Seidel vorlegen und an diesem Freitagvormittag mitteilen, wie er aktuell durch die Zeit kommt, und für rege Beteiligung werben. Vorab hat er schon mal seine Haltung verraten, nämlich, „dass man sich nicht runterziehen lassen soll“. Er selbst fahre mehr Fahrrad, habe zu Hause angefangen auszumisten und höre mehr Musik, spiele Online-Fußball auf einer Konsole und schaue Inhalte bei Streaming-Diensten. Zum Ablauf für alle, die ihm folgen wollen: Die Videos sollen künftig immer montags und donnerstags im Laufe des Tages bei Facebook und Instagram erscheinen, heißt es.

Einsendungen sind möglich per Whatsapp-Nachricht mit dem Video und der Angabe des Urheber-Namens und gegebenenfalls der Funktion an die Handynummer 01 51 / 28 49 31 21. Wer kein Whatsapp hat, könne seine Inhalte auch direkt an die genannte Nummer schicken und, falls nötig, sich per Nachricht dorthin wenden. In Ausnahmefällen, erklärt Kelm, könne das Video dann an eine darüber mitgeteilte E-Mail-Adresse gesendet werden. Die Gemeinde Weyhe sichtet dann das Material und veröffentlicht es nach und nach. Eigene Beiträge können auch mit dem Hashtag #weyhebleibtmunter versehen und so verbreitet werden.

Einen Hinweis richtet Eckhardt noch an alle, die mitmachen wollen: „Uns ist wichtig, dass sie sich kurz vorstellen.“ Es sollte sich keiner mehrfach beziehungsweise regelmäßig beteiligen. Das Video kann sowohl Quer- als auch Hochformat haben. Wer will, sagt Eckhardt, könne den Clip auch selbst auf seinem Profil veröffentlichen und mit dem Hashtag versehen. „Dann kann das über unseren Kanal geteilt werden.“