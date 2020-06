Stuhr Bürgermeister Stephan Korte hörte sich an, was die Unternehmen in Stuhr gerade umtreibt. (Michael Galian)

Stuhr. Von wegen Stillstand: Auch wenn die Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) gerade erst und damit frühzeitig ihren Weihnachtsmarkt rund um das Stuhrer Rathaus am dritten Adventswochenende abgesagt hat (wir berichteten), sind die Mitglieder keineswegs untätig. Unter dem Stichwort „Digital statt persönlich“ lud der Vorstand nun erneut zu einem Webinar ein. Während des Online-Dämmerschoppens mit dem Titel „Austausch mit der Gemeinde“ am Montag äußerten sich der Stuhrer Bürgermeister Stephan Korte und Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier zur aktuellen Situation und berichteten über Themen und weitere Planungen der Gemeinde.

„Normalerweise findet diese Veranstaltung Anfang des Jahres statt und stößt regelmäßig auf großes Interesse“, berichtete Isu-Sprecher Henning Sittauer. In diesem Jahr ist allerdings alles etwas anders und das liegt nicht nur an der Corona-Pandemie. Da Stephan Korte erst Mitte Februar sein neues Amt angetreten hat, war die Veranstaltung ohnehin erst für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. „So haben wir dem Bürgermeister eine gewisse Einarbeitungszeit gegönnt“, ergänzte Henning Sittauer.

Zeit genug, um sich jetzt nach etwas mehr als 100 Tagen im Amt zum aktuellen Stand der Brinkumer Ortskernentwicklung („Wir sind in Gesprächen mit interessierten Investoren“), der Erschließung und Vermarktung von neuen Gewerbeflächen in Neukrug und Brinkum-Süd sowie zu den nächsten Schritten der geplanten Infrastruktur mit Straßenbahn, der Errichtung von künftigen Park-And-Ride-Plätzen in Moordeich und Erichshof sowie der aktuellen Baustellenplanung unter anderem im Zuge der Vollsperrung der B 51 zu äußern.

Dazu interessierten sich die Teilnehmer des Webinars für die Entwicklung der Finanzen in der Gemeinde und hinterfragten dabei eine etwaige Erhöhung der Gewerbesteuer. Diese sei allerdings ebenso wie eine sogenannte Haushaltssperre laut den Gemeindevertretern vorerst nicht vorgesehen.

Auch die Themen Hallenbad („Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie erwarten wir in diesen Tagen“), zusätzliche generationsübergreifende Angebote in den Bereichen Kultur und Freizeit in allen Ortsteilen wie beispielsweise die Schaffung eines Veranstaltungszentrums im Brinkumer Ortskern und die Fortführung der Aktion für Ausbildung in Stuhr kamen zumindest ansatzweise zur Sprache. Dazu teilte der Bürgermeister seine Überlegungen bezüglich eines Open-Air-Kinos auf Gut Varrel und Platzierungsoptionen für ortsansässige Schausteller mit den Isu-Mitgliedern.

Nachdem durch die Corona-Pandemie zuletzt einiges ins Stocken geraten ist, hoffen der Bürgermeister und der Wirtschaftsförderer jetzt, dass die angesprochenen Projekte nun zügig weiterverfolgt werden können. „Mit der ersten Ratssitzung in der vergangenen Woche haben wir einen guten Anfang gemacht“, betonte Stephan Korte die Bedeutung des direkten Austausches mit Vertretern aus Politik und Verwaltung.

Dieselbe Meinung vertritt auch die Isu. „Wir stehen der Verwaltung gerne auch in politischen Themen als Ansprechpartner zu Verfügung“, betonte Henning Sittauer. Für ihn sind die Webinare in der aktuellen Situation eine willkommene und wichtige Alternative. „Ich würde mir wünschen, dass auf diesem Wege zukünftig auch weitere Infoveranstaltungen wie beispielsweise zum Thema Verkehr und Straßensperrungen stattfinden. Nur so kann aktuell die Kommunikation unter allen Beteiligten verbessert werden“, ergänzte er.