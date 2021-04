Die Veranstaltungen finden draußen auf dem Gelände des Jugendhauses Leeste statt. (Jonas Kako)

Weyhe. Für die zweite Hälfte der Osterferien bietet das Kirchweyher Jugendhaus Trafo gemeinsam mit dem Jugendhaus Leeste ein Programm für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Weyhe an. Stattfinden soll alles draußen auf dem Gelände des Jugendhauses Leeste unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen und jeweils mit maximal sechs Teilnehmenden.

„Wir wollen physisch Kontakt aufnehmen“, sagt Till Wörner vom Trafo-Team zur Motivation, das Programm anzubieten. Er und seine Kollegen aus den Jugendhäusern wollen demnach hören, „wie es Kindern und Jugendlichen geht“. Pauschal allerdings lasse sich das nicht sagen. Denn manche jungen Leute seien im Sport oder in politischen Gruppen engagiert. „Es gibt aber Jugendliche mit anderen Bedingungen“, erklärt Wörner. Bei manchen Kindern und Jugendlichen sei das „psychosoziale Empfinden“ verändert. „Es ist eine angestrengte Situation“, stellt der Pädagoge fest. So auch bei Schülern, die kürzlich einen Abschluss gemacht haben oder bald machen. Dort gebe es den Drang, „ein bisschen Rabatz zu machen“.

Allen soll nun das Angebot gemacht werden, mal aus dem Elternhaus herauszukommen und sich mit etwas anderem als etwa Hausaufgaben zu beschäftigen. In Zeiten von Corona gebe es „eine Menge Verlierer“, sagt Bürgermeister Frank Seidel (SPD) - „gerade Kinder und Jugendliche“. Das Osterferienprogramm mit vier Veranstaltungen sei daher gerade jetzt bewusst aufgestellt worden.

Den Auftakt macht am Dienstag, 6. April, das Angebot mehrerer Partien Wikingerschach (Kubb) in der Zeit von 14 bis 16 Uhr, wie Wörner mitteilt. Am Tag darauf, am Mittwoch, 7. April, geht es weiter mit Seifenblasen, die die Teilnehmenden selbst erlernen, mit einfachen Mitteln herzustellen. Möglich ist das einmal von 14 bis 15.30 Uhr und zusätzlich von 16 bis 17.30 Uhr.

Für den Donnerstag, 8. April, stehen zwei verschiedene Angebote zur Auswahl. Am Mühlenkampsee können sich sechs Teilnehmende unter Anleitung von 14 bis 17 Uhr zum Angeln treffen. Eine Angel wie auch Regenwürmer sollen selbst mitgebracht werden, so Wörner weiter. Um kontaktlose Ballspiele geht es in der Zeit von 14 bis 16 Uhr. Dazu gehören beispielsweise Boule oder auch Federball.

Den Abschluss der Programmwoche bildet ein gemeinsames Pizzaessen auf Bestellwunsch am Freitag, 9. April, das von 15 Uhr bis 16 Uhr und von 16.15 bis 17.15 Uhr angesetzt ist. Regulär werde bei dieser Veranstaltung gemeinsam gebacken, sagt Wörner. Dieses Mal aber würden die Jugendhaus-Mitarbeiter das Backen mit dem Holzofen, der im Besitz des Leester Jugendhauses ist, übernehmen.

Die aktuelle Planung steht auf Grundlage des aktuellen Inzidenzwertes im Landkreis Diepholz. Der lag am Donnerstagmorgen noch bei 95,4. „Das kann sich über die Feiertage noch negativ entwickeln“, sagt Wörner mit Blick auf eine mögliche Überschreitung des Wertes von 100.

Alle Angebote, die kostenlos sind, richten sich an Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren und finden auf dem Gelände oder in der Nähe des Jugendhauses Leeste statt. Anmeldungen werden im Jugendhaus Trafo bis Dienstag, 6. April, um 10 Uhr entgegengenommen. Erst ab dann erhalten Interessierte eine Rückmeldung über eine mögliche Teilnahme. Das Trafo ist telefonisch erreichbar unter 0 42 03 / 27 70, per E-Mail unter jugendhaus-trafo(at)gemeinde.weyhe.de. Weitere Informationen gibt es auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen der Jugendhäuser - bei Facebook unter www.facebook.com/jhtrafo und www.facebook.com/jhleeste, bei Instagram unter @jugendhaustrafo und @jugendhausleeste.