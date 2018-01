Glaubt an die Zukunft der Vereinsgaststätte: Volker Lesemann, Vorsitzender des TSV Heiligenrode. (Janina Rahn)

Nach dem Sport eine Kleinigkeit essen oder ein Kaltgetränk genießen – das gehört für viele Hobby-Sportler nach ihrem Training dazu. Das Klubhaus des TSV Heiligenrode bot den Mitgliedern des Vereins dafür das richtige Ambiente – mit der Betonung auf bot. Seit dem 31. Dezember 2017 ist die Vereinsgaststätte geschlossen. Der Verein sucht nun einen neuen Pächter.

Dabei waren die beiden Pächter erst seit 2016 am Ruder, wie Volker Lesemann, erster Vorsitzender des Vereins, erzählt. Ein Gastronom und ein Vereinsmitglied hätten sich damals entschieden, das Klubhaus zu übernehmen. Die Räumlichkeiten, die sich zwischen der Tennishalle und dem Vereinsheim des TSV befinden, wurden damals aufwendig saniert. 35.000 Euro und jede Menge Arbeit ließ sich der Verein den Umbau der beiden Räume kosten, berichtet Lesemann. „Vorher war es ein dunkles Loch“, erinnert sich der erste Vorsitzende zurück. „Die Theke hatte noch eine altdeutsche Zierleiste“, nennt er ein Beispiel.

Publikum bietet Potenzial

Die neuen Pächter seien dann auch „mit viel Vorschusslorbeeren“ gestartet, sagt Lesemann. „Aber das Konzept ging nicht so auf“, erzählt er. Die Besucher fühlten sich nach seinen Angaben nicht so gut angesprochen. Auch ließen die Serviceleistungen zu wünschen übrig. Gruppen, die sonst das Angebot annahmen, seien auf andere Gaststätten in Heiligenrode, Harpstedt oder Ippener ausgewichen. Dabei biete das Publikum durchaus Potenzial. Im Verein sind mehr als tausend Mitglieder organisiert, so Lesemann. Mit der großen und modernen Drei-Feld-Tennishalle ziehe der Verein auch viele Spieler aus der Umgebung an. „Wir haben einen gelenkschonenden Boden installiert“, sagt Lesemann über die 70.000-Euro-Investition in der Tennishalle. So nutzen auch Sportgruppen aus Weyhe und anderen umliegenden Gemeinden das Angebot des Vereins. Hinzu kommen die zahlreichen anderen Sportarten wie Fußball, Turnen, Korbball, Tischtennis sowie weitere aktive Gruppen und der Austausch mit französischen Jugendlichen und zahlreiche Jugendturniere. Viele Gruppen seien zu ihren Weihnachtsfeiern im vergangenen Jahr aber schon in andere Lokale gewechselt, so Lesemann.

Zu den Problemen mit den Gruppen sei dann noch ein Küchenbrand gekommen, erzählt Lesemann weiter. „Nun stehen wir da“, sagt der Vereinsvorsitzende. Der neue Pächter sollte seinen Aussagen nach vor allem gastronomische Erfahrung mitbringen. Außerdem sei die richtige Ansprache der Gäste wichtig. „Sie sollten sagen: 'Ich hole die Leute wieder zurück' und auch mal Smalltalk mit den Gästen halten“, sagt Lesemann. Das Angebot sollte kleine bis mittlere Speisen beinhalten. Auch saisonale Gerichte wie Kohl oder Spargel kann sich Lesemann vorstellen. „Wir wollen uns preis-leistungsmäßig nicht im Gourmetbereich bewegen“, nennt Lesemann weitere Anforderungen.

Auch Außenterrasse vorhanden

Dass die Vereinsgaststätte wirtschaftlich zu führen sei, hätten vorherige Pächter gezeigt, so der Vorsitzende. Neben den beiden Räumen verfügt die Gaststätte auch noch über eine Außenterrasse. Hauptzeiten wären ab 17 bis 21 Uhr. Auch einen zusätzlichen Außerhaus-Verkauf kann sich Volker Lesemann vorstellen. Ein Manko der Vereinsgaststätte sei allerdings, dass die Räumlichkeiten mit rund 65 Plätzen keinen eigenen Eingang haben, räumt er ein.

„Ich bin zuversichtlich sonst würde ich das nicht machen“, sagt Volker Lesemann über sein Gefühl bei der Pächtersuche. Vier Interessenten hätten sich bereits gemeldet. Alle Bewerber würden die Chance bekommen, sich vor dem Vorstand zu präsentieren. Und was passiert, wenn sich kein passender meldet? „Dann müssen wir Alternativen suchen“, sagt Lesemann. Ob dieses dann ehrenamtlich zu besetzen sei, müsse diskutiert werden. „Ich sehe solche Modelle aber mit Skepsis“, sagt er. „Wir wollen als Verein kein Biereinkäufer sein“, so Lesemann.



Interessierte können sich beim ersten Vorsitzenden des TSV Heiligenrode Volker Lesemann melden. Er ist telefonisch unter der Rufnummer (0178) 9626 772 oder per E-Mail an volker.lesemann@t-online.de melden. Lesemann erteilt auch weitere Informationen.