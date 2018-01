Die US-Band Papa Roach spielt ebenfalls beim Reload-Festival 2018 in Sulingen. (FR)

Die Organisatoren des Reload Festivals haben die nächste Runde an Bands bestätigt. Als Headliner frisch dabei sind unter anderem die vier Männer der US-amerikanischen Metal- und Rockgruppe Papa Roach.

„Ich freue mich wahnsinnig, dass Papa Roach uns wieder in Sulingen besuchen. Das ist so ein bisschen Wunscherfüllung, da ich persönlich jedes Mal begeistert bin, wenn ich sie live sehe“, sagt André Jürgens, Geschäftsführer des Reload Festivals. Mit Liedern wie „Last Resort“ ist die Band um Sänger Jacoby Shaddix auch einem breiteren Publikum bekannt.

Ebenfalls dabei ist Dragonforce, eine britische Power-Metal-Band, die dem ein oder anderen Nutzer des Spiels „Guitar-Hero“ ein Begriff sein dürfte: „Ihr Song 'Through The Fire And Flames' zählt zu den allerschwersten dort“, so die Organisatoren. Aus Australien kommt die Band Deez Nuts nach Sulingen. Mit Hardcore- und Rap- sowie Metaleinflüssen wollen sie im August für ordentlich Unterhaltung sorgen. Einen ihrer letzten Festival-Auftritte begeht die deutsche Metalcore-Band A Traitor Like Judas auf dem Reload 2018. Am Ende des Jahres soll Schluss sein, damit blickt die Formation auf eine mehr als 18-jährige Geschichte zurück. Etwas ruhiger geht es bei den Schweden von The Night Flight Orchestra, laut den Organisatoren einem der Geheimtipps der Szene, zu. Die Gruppe um Soilwork-Sänger Björn Strid sei vergleichbar mit Bands wie Foreigner oder Toto.

Maritimer wird es bei Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Die Piratenband aus Osnabrück sorgt vor allem auf Mittelalterfesten für viel Unterhaltung. Ihr Album Tortuga, das im August 2017 veröffentlicht wurde, schaffte es auf Platz fünf der deutschen Albumcharts. Und auch für Punkrock-Fans bietet das Reload noch eine weitere Band an: Streetdogs aus Boston, die Formation rund um den Dropkick-Murphys-Sänger Mike McColgan, wird dort die Menge unterhalten. Bereits vorher bestätigt waren unter anderem In Flames, Eskimo Callboy und Torfrock.



Kombitickets für das Festival, das am 24. und 25. August in Sulingen stattfindet, gibt es für 89 Euro bei Eventim und Metaltix. Weitere Infos sowie das komplette bisherige Line-Up finden Interessierte im Internet unter www.reload-festival.de und auf Facebook unter Reloadfestivaloffical.