Weil ein anderer Mann ihm einen der wenigen freien Parkplätze weggeschnappt hatte, ist ein bislang unbekannter Mann am Samstag in Brinkum-Nord handgreiflich geworden. Die beiden Männer waren nach Angaben der Polizei um 14.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses auf der Suche nach einer Abstellmöglichkeit für ihre Fahrzeuge. „Wie üblich waren nahezu alle Parkplätze im Bereich des Ochtum-Parkes in Brinkum-Nord zu dieser Uhrzeit ausgelastet und freie Parkplätze entsprechend begehrt“, schildern die Beamten die Ausgangssituation. Ein 62-jähriger Mann aus Leer hatte einen freien Platz ergattert und dort auch eingeparkt. Ein bislang unbekannter, jüngerer Mann hatte diesen Platz ebenfalls entdeckt und wollte dort parken, der 62-jährige kam ihm aber zuvor, so die Polizei zu den weiteren Ereignissen. Der Unbekannte sei dann zum Auto des 62-Jährigen gegangen, habe die Fahrertür geöffnet und den 62-Jährigen geschlagen, getreten und beleidigt. Anschließend entfernte sich der Täter. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt.

„Aufgrund von zahlreichen Zeugen dürfte der Täter zu ermitteln sein“, heißt es weiter von der Polizei. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang darum, auch Parkplätze an den Randbereichen zu nutzen und nicht unbedingt direkt in Eingangsnähe eines Geschäftes zu parken.