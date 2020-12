Die Polizei hat am Wochenende Verstöße gegen die Corona-Regeln unter anderem bei einer Party in Brinkum registriert (Symbolbild). (Björn Hake)

Landkreis Diepholz. Die Polizei meldet vom Wochenende gleich mehrere Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen. So wurde den Beamten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag laute Musik und Partylärm aus der Wohnung an der Elly-Heuss-Knapp-Straße in Brinkum gemeldet. „Vor Ort feierten mehrere Jugendliche aus unterschiedlichen Haushalten“, teilt die Polizei mit. Außerdem sei der Abstand nicht eingehalten sowie keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen worden.

Auch in Varrel bei Sulingen und in Syke-Heiligenfelde verstießen in der Nacht zu Sonntag mehrere Personen gegen die geltenden Corona-Regeln. In beiden Fällen hielt die Polizei Autos an, in denen Menschen aus unterschiedlichen Haushalten und ohne Mund-Nasen-Bedeckungen saßen. Alle Verstöße wurden von den Beamten nach eigenen Angaben auch angezeigt. Außerdem wurden die Fahrzeugbesetzungen den Regeln angepasst.

Bei den Betroffenen der Kontrolle in Varrel zeigte das aber offenbar keine lange Wirkung. Denn etwa zwei Stunden später wurden sie in derselben Besetzung wie bei der ersten Kontrolle erneut angehalten. "Die erneuten Anzeigen und eine Ansprache der

Polizei führte schließlich zum Ziel", heißt es weiter im Polizeibericht.