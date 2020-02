45-Jähriger fährt in Autotür

Pedelecfahrer leicht verletzt

Maike Plaggenborg

Ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Sonnabend gegen 12.25 Uhr bei einem Unfall Am Marktplatz in Kirchweyhe leicht verletzt worden, als er in eine geöffnete Autotür fuhr.