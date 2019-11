In Seckenhausen geht die Reise ins düstere London Anfang des 19. Jahrhunderts. (Vasil Dinev)

Wie man jemanden in den Wahnsinn treibt und dieser jemand nicht einmal merkt, dass er oder sie auf eine ziemlich perfide Art und Weise manipuliert wird, haben schon Ingrid Bergmann, Charles Boyer und Joseph Cotton vor mehr als 75 Jahren in dem Film „Das Haus der Lady Alquist“ in Perfektion gezeigt. 60 Jahre ist es her, als Margot Trooger und Dieter Borsche das gleiche Thema als Fernsehspiel in deutsche Wohnzimmer transportierten. Am Freitag, 13. Dezember, kommt das Kriminalstück „Gaslicht“ von Patrick Hamilton nun auch auf die Bühne des Spielraum-Theaters Stuhr in Seckenhausen.

Die Proben gehen in die Endphase und so langsam steigt das Lampenfieber bei den Akteuren des Spielraum-Theaters. Bis zur Premiere Mitte Dezember sollen die Texte sitzen, die Technik funktionieren, die Kostüme passen und das Bühnenbild fertig sein. Eine große Herausforderung für Spielleiter Falk Leonhard Wiechers und sein Ensemble, da bedingt durch die knappe Zeit (alle stehen voll im Berufsleben oder studieren) die Proben nur einmal in der Woche in den Abendstunden erfolgen können. Doch, und da sind sich alle sicher, bis zur Generalprobe am 12. Dezember und der Premiere einen Tag später wird alles so sein wie geplant.

Im düsteren London

Der Spielraum entführt sein Publikum dieses Mal ins düstere London Anfang des 19. Jahrhunderts. Im Haus des Ehepaares Manningham geschehen merkwürdige Dinge. Gegenstände verschwinden auf unerklärliche Weise und tauchen andernorts wieder auf. Zu bestimmten Zeiten wird auch das Gaslicht im Haus schwächer und fängt an zu flackern, um dann wieder völlig normal zu leuchten. Bella, die Frau des Hauses, könnte wahnsinnig werden und fürchtet sich davor, wie ihre Mutter nervenkrank zu werden und in einer Anstalt zu landen. Ihr Mann Jack trägt durch sein Verhalten auch nicht gerade dazu bei, Bella die Ängste zu nehmen. Doch da erscheint eines Tages Detektiv Rough, der Bella vor dem Wahnsinn bewahren will. Gemeinsam versuchen sie, den mysteriösen Vorgängen im Haus auf die Spur kommen und entdecken dabei grauenvolle Begebenheiten, die mehr als 20 Jahre zurückliegen.

Mit „Gaslicht“ bringt Spielraum Stuhr ein Stück auf die Bühne, das später zu dem Begriff „Gaslighting“ inspirierte. Damit bezeichnet man eine Form des psychischen Missbrauchs, bei dem falsche Informationen verwendet werden, um die Opfer an ihren Erinnerungen und Sinneseindrücken zweifeln zu lassen mit dem Ziel, das Selbstbewusstsein dieser Menschen zu deformieren und zu zerstören. Mit ihrem eindringlichen Spiel nehmen die Akteure auf der Bühne das Publikum mit auf eine Reise in die tiefsten Abgründe der menschlichen Psyche. Wer versucht hier wen zu manipulieren? Wem kann Bella trauen? Kann sie sich überhaupt selbst trauen? Diese und andere Fragen werden spätestens am 13. Dezember 2019 beantwortet. Und wer weiß, ob nicht am Ende das Gaslicht wieder flackert.

Die Rollen für das Fünf-Personen-Stück haben übernommen Debbie Beringer (sie spielt Bella Manningham), Dirk Beckmann (Jack Manningham), Mitja Stolle (Inspector Rough) sowie Gesa Meier und Lisa Abraham (Dienstmädchen). Gemeinsam mit Spielleiter Falk Leonhard Wiechers und zahlreichen „guten Geistern“ im Hintergrund freuen sie sich nun darauf, das Stück endlich vor Publikum auf der Bühne im Spielraum Stuhr, Hauptstraße 35 in Seckenhausen, zeigen zu können.

Nach der Premiere am 13. Dezember, 19 Uhr, gibt es weitere Vorstellungen am 15. und 17. Dezember sowie am 8., 16. und 19. Januar. Karten gibt es an der Abendkasse (Einlass jeweils eine halbe Stunde vor Beginn), Reservierungen sind per E-Mail unter info@spielraum-stuhr.net möglich.