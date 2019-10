„Persönliche Beratung wird nie wegfallen“

Die OLB-Filiale in Kirchweyhe wird geschlossen. Die persönliche Beratung werde dadurch aber nicht schlechter, verspricht Filialleiter Sebastian Haarbauer. (Braunschädel)

Sebastian Haarbauer: Ein Stück weit schwingt schon Wehmut mit, wir waren immerhin seit fast drei Jahrzehnten in Weyhe vertreten und an der Bahnhofstraße für unsere Kunden da. Aber letztendlich ist es für alle Beteiligten der richtige Schritt, denn es wird niemand entlassen und den Kunden stehen weiterhin alle, wenn nicht sogar bessere Beratungsleistungen zur Verfügung.

Was sind die Gründe für die Schließung der hiesigen Filiale?

Es hat strenggenommen nichts mit Kirchweyhe an sich zu tun, sondern die Gründe finden sich klar in unserer strategischen Ausrichtung mit bundesweitem Marktauftritt und einem Ausbau des digitalen Angebots. Wir passen uns natürlich auch dem Verhalten unserer Kunden an. An einem Tag in der vergangenen Woche kamen hier am ganzen Nachmittag fünf Personen rein und diese Anliegen hätten in vier von fünf Fällen wohl auch telefonisch erledigt werden können. Und auch die Öffnungszeiten hier in Weyhe, die wir anbieten können, stellen ja weder Mitarbeiter noch Kunden zufrieden.

Also der Bedarf an Beratung ist weiter hoch, nur ist die Frage, wo und wie diese erfolgt?

Ja, auf jeden Fall. Die Kunden haben Fragen und die möchten wir ihnen auch beantworten, denn Finanzierung und Sparen ist in den vergangenen Jahren weit komplexer geworden als es zum Beispiel zu meiner Lehrzeit gewesen ist. Unsere Aufgaben liegen stark in der Beratung der Kunden und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern, nur die Beratungskanäle werden mit Telefon und Chat beispielsweise vielfältiger werden. Aber auch das persönliche Beratungsgespräch vor Ort werden wir weiter in einem vernünftigen, guten Rahmen anbieten. Und darum konzentrieren wir unsere Tätigkeit an bestimmten Standorten, wie jetzt bald in Syke, wo alle Fachberater zur Verfügung stehen, um dem Kunden bei allen Fragen rund um Geldanlage und Finanzierung helfen zu können.

Ist das eine jüngere Entwicklung?

Auf den Standort Kirchweyhe bezogen fiel diese Entscheidung recht kurzfristig. Wir haben im Sommer die Mitarbeiter und kurz darauf auch alle Kunden informiert. Doch auf die gesamte OLB bezogen laufen diese Entwicklungen bereits seit Jahren. Wir stellen uns da einfach die Frage: „Wo macht es Sinn mit kleinen Filialen, in denen weniger als fünf Leute arbeiten, vertreten zu sein?“ Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass sich das Kundenverhalten doch sehr geändert hat. Das, was die Bankfiliale früher ausgemacht hat, die täglichen Dinge wie Überweisungen und Geldabheben, dafür kommt kaum ein Kunde mehr in die Filiale. Das passiert heute vermehrt online oder an einer der alternativen Stellen zur Bargeldversorgung. Dieser Wandel vollzieht sich aber bereits mehr oder minder schleichend seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten.

Wie war die Reaktion der Mitarbeiter?

Die Reaktion war durchweg positiv. Das Arbeiten ist in einem größeren Team auch angenehmer, allein schon, um sich untereinander austauschen zu können oder letztlich auch wegen Vertretungsregelungen. Alle freuen sich darauf, bald Teil eines schlagkräftigen Teams in Syke zu sein. Dort werden wir dann zu neunt vertreten sein, was einer mittelgroßen Filiale der OLB entspricht.

Und die Reaktion der Kunden?

Grundsätzlich erst einmal gut und positiv. Man kann die Reaktion in drei Gruppen aufteilen: Einige wenige stören sich an der Veränderung. Denjenigen, die durchschnittlich einmal pro Jahr zu einem Beratungsgespräch in die Filiale kommen, ist es relativ gleichgültig, ob sie nach Weyhe fahren oder nach Syke. Und die große Gruppe unserer vielen langjährigen Kunden hat gesagt, dass sie mit diesem Schritt sowieso gerechnet hatte. Außerdem seien sie sowieso regelmäßig in Syke unterwegs und erledigen darüber hinaus vieles schon online. Also alles in allem hält sich der Widerspruch in Grenzen, die meisten verstehen es und bleiben uns als Kunden erhalten, weil sie unsere Kompetenz und unser Leistungsangebot zu schätzen wissen. Das ist natürlich schön für uns. Insgesamt geht es vielfach, zum Beispiel beim Thema Bargeld, um andere Angewohnheiten. Wer bisher gewohnt war, das Geld aus der Filiale zu holen, gewöhnt sich hoffentlich gut daran, sein Bargeld künftig beim Einkaufen an der Supermarktkasse abzuheben.

Welche Rolle spielt das Bargeld heute überhaupt noch in Ihrem Alltag?

Es spielt eine Rolle, aber eine geringere als noch vor einigen Jahren und das aus guten Gründen. Denn zum einen sind moderne Bezahlvarianten immer stärker auf dem Vormarsch, zum anderen ist betriebswirtschaftlich gesehen die Vorhaltung von Bargeld ein großer Kostenfaktor. Was glauben Sie, warum die Supermärkte inzwischen fast geschlossen die Bargeldausgabe bei Einkäufen anbieten? Durch die Bargeldausgabe können sie tagtäglich Geldsummen bei der Entsorgung des Bargeldes einsparen. Hier findet generell ein enormer Wandel statt, denn für alle Beteiligten ist Bargeld das Teuerste.

Also sollen alle Kunden, um Bargeld zu erhalten, gerne der Bank und den Automaten fernbleiben?

Niemand soll uns fernbleiben, nein, wir geben weiter Bargeld aus. Die entsprechenden Automaten stehen an unseren anderen Standorten ja zur Verfügung. Aber wir weisen auf die Alternativen hin, die es heutzutage gibt: In Supermärkten, Tankstellen und Heimwerkermärkten bekommt man Bargeld, oder auch über die normale Girocard an zahlreichen Bankautomaten und mit einer speziellen Kreditkarte auch überall gebührenfrei, dazu beraten wir gern. Für die Kunden hier in Kirchweyhe bleiben also auch nach Schließung der Filiale noch weitere Möglichkeiten, an Bargeld zu kommen.

Macht Sie dieser Wandel in Ihrer Arbeit traurig?

Nein traurig nicht, die Arbeit verändert sich und das trifft sicher nicht nur auf das Bankgeschäft zu. Wir gehen mit der Zeit und in diesem Kontext verändern sich auch die Kanäle, über die wir mit unseren Kunden kommunizieren. Jede Minute, die wir beim klassischen Service einsparen, da die Kunden diesen Bedarf anders erledigen, gewinnen wir für das, wofür wir hier sind: die qualifizierte Beratung. Dafür sitzen unsere Mitarbeiter im Vertrieb und das macht uns allen Spaß. Für die Serviceleistungen wie Bargeldausgabe gibt es gute Alternativen.

Was ist mit Überweisungen und Schecks?

Schecks gibt es kaum noch, höchstens von Versicherungen, aber wir nehmen sie natürlich noch an, da dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber sie werden zum Glück aussterben, da der Aufwand für alle riesig ist. Auch Überweisungsträger sind ebenfalls stark rückläufig. Stattdessen erledigen unsere Kunden inzwischen pro Monat rund 500 000 Überweisungen direkt online. Und das wird auch weiter zunehmen, was wir sehr begrüßen, denn Überweisungsträger sind aufwändig und nicht ganz ohne Risiko.

Inwiefern?

Man liest und hört immer wieder davon und auch bei uns kommt es vor, dass wir mit versuchtem Betrug anhand von Überweisungen in Papierform zu tun haben. Organisierte Banden stehlen aus den Sicherheitsbriefkästen ausgefüllte und unterschriebene Träger und fälschen mithilfe dieser oder mithilfe von sonst wo gestohlenen Unterschriften von Geschäftsführern von Firmen Überweisungsträger, um damit große Geldsummen zu stehlen. Überweisungsträger sind eine unsichere Methode und sie retten auch keine Arbeitsplätze, da sie von Beleglesern ausgelesen werden. Der Kunde verkennt hier die Realität. Auch logistisch und betriebswirtschaftlich ist die Handhabe von Überweisungsträgern aufwändig.

Hat sich der Beratungsbedarf bei den Kunden in den vergangenen Jahren verändert?

Auf jeden Fall, er ist stark gestiegen. Früher beispielsweise, als ich anfing, ging der Kunde mit dem anzulegenden Geld zu drei Banken und fragte, wie viel sie denn dafür für ein Jahr an Rendite geben würden und dann war die Sache an einem Vormittag erledigt. Heute ist das weit komplexer, wegen der Vorschriften rund um die Beratung und inhaltlich, da wir in einer Niedrigzinszeit leben. Jeder Anleger muss sich alternative Anlagemethoden suchen und die sind sehr beratungsintensiv. Also ein Geldanlagegespräch in unter einer Stunde gibt es quasi nicht. Wir haben auch einen gesetzlich vorgeschrieben Aufklärungsauftrag. Die Kunden erhalten weit mehr Informationen als früher, da die Welt einfach auch zunehmend komplexer wird. Eine Festgeldanlage hat früher fünf Minuten gedauert.

Hat das Vertrauen der Kunden in ihre Arbeit auch aufgrund der Krisen gelitten?

Natürlich hat die Branche da sehr gelitten und zudem gibt es alleine im Internet dutzende Meinungen zu allen möglichen Anlage- und Finanzierungsvarianten. Leider basieren die meisten davon auf Halbwahrheiten und so ist der Kunde bereits, bevor er zu uns kommt, quantitativ sehr, aber qualitativ nicht immer gut informiert. Wir haben die Folgen von unseriösen Anlageangeboten ja während der Finanzkrise erlebt. Drei Prozent Rendite können heutzutage nicht mehr funktionieren. Leider sind viele Leute da blind reingelaufen. Aber zum Glück ist das Vertrauen zwischen uns und unseren langjährigen Kunden immer noch ein sehr hohes.

Wie beurteilen Sie allgemein die Lage der Banken?

Die Entwicklung der gesamten Finanzbranche wird durch die Faktoren Niedrigzinsphase, Regulierung und Digitalisierung bestimmt. Seit mehr als drei Jahren hält die Europäische Zentralbank an ihrer expansiven Geldpolitik fest und belässt die Leitzinsen auf einem historischen Tiefstand. Infolge der anhaltend niedrigen Zinsen stehen die operativen Erträge aller betroffenen Banken unter starkem Druck. Insbesondere die Zinsüberschüsse, eine wesentliche Ertragssäule der meisten Banken, sinken vergleichsweise deutlich. Die regulatorischen Vorgaben vom Gesetzgeber und den Aufsichtsbehörden zur Stärkung von Eigenkapital und Liquidität der Banken sowie zum Verbraucherschutz sind nicht zuletzt angesichts der dramatischen Folgen der globalen Finanzkrise ab 2008 vielfach begründet. Zahlreiche eingeforderte Maßnahmen führen allerdings auch zu deutlich höheren Aufwendungen. Ein dritter wesentlicher Faktor ist die Digitalisierung von Geschäftsabläufen, die sich zwangsläufig schon aus dem veränderten Kundenverhalten und dem starken Eintritt neuer Marktteilnehmer ergibt. Immer mehr Bankkunden nutzen verschiedene Zugangswege zu ihrer Bank: die Filiale, das Telefon oder mobile beziehungsweise Online-Dienste.

Wie sieht die Zukunft der Branche von heute an in 20 Jahren aus?

Das ist natürlich ein weiter Blick und ich maße mir nicht an, die Branche zu überblicken, aber meine Meinung ist, dass vertrauensvolle, persönliche Beratung nie wegfallen wird. Nur die Kanäle werden sich weiter verändern. Es werden wahrscheinlich viele Beratungen per Video durchgeführt werden, sodass der persönliche Termin in der Bank entfällt, und man einfach zuhause auf dem Sofa sitzen bleibt. Es wird also zunehmend weniger wichtig sein, wo der Bankberater sitzt, aber nicht weniger wichtig, wie kompetent er ist. Das wird nicht heute oder morgen Einzug halten, auch nicht in ein oder zwei Jahren, aber in Zukunft wird es wohl zunehmend in diese Richtung gehen.

Wird es eine Abschiedsveranstaltung in der schließenden Filiale geben?

Ja, wir laden alle Kunden und auch ehemalige Mitarbeiter hierher ein, um mit ihnen und dem Team bei Schnittchen und Orangensaft den Umzug zu feiern. Wenn wir um 12.30 Uhr die Türen hinter uns abschließen, geht es mit den Mitarbeitern noch zum Essen. Und dann starten wir mit Schwung in die neue Zeit in Syke. Darauf freuen wir uns.

Das Interview führte Gerald Weßel.

Zur Person

Sebastian Haarbauer (31)

ist geboren und aufgewachsen in Wildeshausen, wo er auch bis heute lebt. Dort hat er zudem bei der Oldenburgischen Landesbank (OLB) gelernt. Er ist seit knapp drei Jahren Leiter des Filialverbundes Syke/Kirchweyhe/Stuhr der OLB. Noch sitzt er beruflich in Kirchweyhe, doch dies wird sich am 25. Oktober verändern. Dann schließt die Filiale der OLB in Kirchweyhe und zieht mit dem kompletten Personal nach Syke um, wo sie ab Montag, 28. Oktober, für die Kunden da sein möchte.