In den Stuhrer Kitas kommt es immer wieder zu Personalengpässen. (dpa)

Die Gemeinde Stuhr geht bei der Gewinnung von Personal für die kommunalen Kitas neue Wege. Über das Projekt Adelante, mit dem bereits spanische Fachkräfte für Stuhrer Gewerbebetriebe gewonnen werden konnten, sollen nun Sozialassistenten aus Spanien für eine Tätigkeit in den Stuhrer Kitas angeworben und vorbereitet werden. Um noch möglichst kurzfristig mit der Umsetzung beginnen zu können, hat sich der Rat der Gemeinde am Mittwochabend einstimmig für das Projekt Adelante 2.0 und eine entsprechende Finanzierung ausgesprochen.

Die Personalsituation in den Kitas hatte sich zuletzt als schwierig dargestellt. Mit einem Brief hatte die Gemeinde die Eltern sogar darauf hingewiesen, dass es aufgrund dessen zu Betreuungsengpässen kommen könnte. „Der Fachkräftemangel hat insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten auch die Gemeinde Stuhr erreicht“, schreibt Philipp Rohlfing, Leiter des Fachdienstes Zentrale Dienste, in der Vorlage. Ähnlich äußerte er sich auch während der Sitzung. Durch längere Erkrankungen, Schwangerschaften und Personalabgänge konnten freigewordene Stellen gar nicht oder nicht vollständig nachbesetzt werden. Kurzfristig habe sich nun für die Gemeinde die Möglichkeit ergeben, an dem Projekt Adelante 2.0 teilzunehmen. Gute Erfahrungen habe man bereits mit dem ursprünglichen Projekt gemacht, bei dem spanische Jugendliche an Stuhrer Gewerbebetriebe im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) vermittelt wurden.

Das neue Projekt habe nun zum Ziel, dem Fachkräftemangel in den Kitas entgegenzuwirken und den von hoher Arbeitslosigkeit betroffenen jungen Spaniern eine dauerhafte Perspektive in Niedersachsen zu bieten. Vorteil gegenüber den IHK-Abschlüssen ist es laut Rohlfing, dass die Landesschulbehörde bereits die Gleichwertigkeit zwischen dem deutschen Abschluss zum sozialpädagogischen Assistenten und dem vergleichbaren spanischen Abschluss festgestellt hat. Es müssen keine Prüfungen oder Ähnliches stattfinden, um die Ausbildung anzuerkennen, so Rohlfing.

Gefördert werden soll das Projekt durch Mittel des Europäischen Sozialfonds, die Zusage erwartet Rohlfing in diesen Tagen. Sie ist laut Ratsbeschluss auch Voraussetzung für die Umsetzung des Projekts. Als Partner für Adelante 2.0 konnte die Gemeinde Stuhr die Zentrale Auslandsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV) und den Projektträger Practigo, mit dem man auch schon für das Ursprungsprojekt zusammenarbeitet, gewinnen.

„Vom ZAV ist auch schon jemand in Spanien vor Ort“, berichtete Rohlfing. Im Blick hat die Gemeinde dabei besonders die Regionen Alicante und Malaga. In Absprache mit der Gemeinde wird die ZAV geeignete Bewerber auswählen, diese nehmen noch in Spanien an einem 18-wöchigen Deutschkursus teil. „Anschließend kommen die Spanier zum Praktikum nach Stuhr“, sagte der Fachdienstleiter. Auch dieses Praktikum werde von einem intensiven Sprachkursus begleitet. Läuft alles glatt, absolvieren die Spanier danach eine einjährige Eingliederungsphase. Sie arbeiten dann bereits voll in den Einrichtungen mit, werden davon aber zehn Stunden für eine Betreuung durch Practigo betreut. Während dieser Zeit werden sie „on top“ zu dem vorhandenen Personal beschäftigt, „später rutschen sie dann auf Planstellen“ für die Zweitkräfte in den Kita-Gruppen, so Rohlfing.

Klappt der eng gesteckte Zeitplan wie vorgesehen, könnten die Spanier voraussichtlich schon nach den Sommerferien in den Kitas tätig werden. „Unser Vorschlag ist eine Person für jede unserer zwölf Einrichtungen“, sagte Rohlfing. Die Kosten der Gemeinde würden über die Projektlaufzeit pro Spanier bei rund 1700 Euro liegen. Dazu würden bis Jahresende Personalkosten von insgesamt rund 250 000 Euro kommen.

Die Ratsmitglieder zeigten sich durchweg begeistert von dem Vorhaben. „Ein super Projekt“, sagte Frank Schröder (CDU). Auch hinsichtlich der Sprache habe er keine Bedenken. Er sei sicher, dass die Spanier von den Kindern genauso geliebt würden, auch wenn ihre Aussprache nicht ganz so klar sei. „Das ist ein Zeichen, dass Stuhr wirklich eine Europagemeinde ist“, so Alexander Carapinha Hesse (FDP). Joachim Döpkens (Besser) sprach von einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten. „Für mich gehört das zum täglichen Leben, multikulturell zu sein“, sagte Susanne Cohrs (SPD). Kristine Helmerichs (Grüne) betonte, dass es das Ziel sein müsse, überall in Europa tätig sein zu können.