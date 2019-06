Stuhr-Varrel. Nach dem tödlichen Badeunfall im Silbersee am Sonnabend (wir berichteten) musste die Feuerwehr Stuhr tags darauf gegen 19.44 Uhr erneut unter dem Stichwort „Personensuche in Gewässer“ ausrücken. Diesmal handelte es sich um ein Amtshilfeersuchen der Polizei, so Feuerwehrsprecher Christian Tümena. Der berichtet weiter: „Ein aufmerksamer Bürger hatte beim Spazierengehen in der Nähe der Fischteiche neben dem Gut Varrel ein herrenloses Miet-Fahrrad vorgefunden. Da von dem Fahrrad Fußspuren direkt ins Wasser der Fischteiche führte und weit und breit niemand zu sehen war, hat er seine Beobachtung der Polizei mitgeteilt.“ Da diese vor Ort auch keinen Besitzer des Rades finden konnte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich tatsächlich eine Person im Wasser befindet, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Neben der Feuerwehr Stuhr wurde auch die Feuerwehr Dreye mit einem Rettungsboot alarmiert.

„Da der See sehr zugewachsen war, musste erst ein Zugang mittels Kettensäge geschaffen werden, um das Boot auszubringen. Nachdem das Boot zu Wasser gelassen wurde, wurde die gesamte Wasserfläche und das Ufer abgesucht. Parallel kam auch eine Drohne für die Suche aus der Luft zum Einsatz“, schildert Tümena den Ablauf. Da nach einer Stunde keine Person gefunden werden konnte und auch keine Person vermisst gemeldet war, habe sich die Polizei entschieden, den Einsatz abzubrechen. An diesem waren 50 Kräfte und sechs Fahrzeuge der Feuerwehr beteiligt.