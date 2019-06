Diese Installation, für alle sichtbar von der Bassumer Straße, führte eindrucksvoll vor Augen, wie Plastik unsere Welt belastet. (Fotos: Janina Rahn)

Stuhr-Brinkum. Plastik-Problematik plakativ: „Rettet die Fische – wenn ihr weiter Thunfischpizza essen wollt.“ Dieser Appell eines der männlichen Müll-Modelle bei der Modenschau in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum mag eigenwillig angemutet haben, traf aber sicher den Nerv vieler aus der jüngeren Generation. Um für Vermeidung und Verwertung biologisch kaum abbaubarer Abfälle zu sensibilisieren, wurde aber nicht nur der Laufsteg provokant in Endzeit-Outfits auf und ab geschritten. In Gruppen wurde zuletzt – einige werden es mitbekommen haben – der ganze Ortsteil nach Vermüllung abgesucht.

Aus diesem und zu Hause gesammeltem Kunststoff entstand dann Kunstvolles. Alte LKW-Plane etwa wurde zu trendigen Tragetaschen, die am Freitag bei der Vorstellung der Projektergebnisse verkauft wurden. „Upcycling“ nennt sich dieser Ansatz. Oder wie Lehrerin Gertrud Hoffmann von der Projektgruppe erklärte: „Aus Müll etwas Besseres machen.“ Einen allgemeinen Verbesserungsvorschlag hatte sie auch, streng genommen einen Vorwurf: „Bei uns an der Schule wird der Müll nicht getrennt, weil die Gemeinde das nicht hinbekommt. Das ist schon ein Skandal“, kritisierte die Pädagogin die Entsorgungs-Zustände an der KGS.

Schulleiter Michael Triebs war in erster Linie zufrieden, was alles auf die Beine gestellt wurde. „Ein Jahr lang haben wir das Ganze geplant und vorbereitet“, stellte er klar, dass nicht etwa kurzfristig auf dieses derzeit so allgegenwärtige Thema aufgesprungen wurde. Rund 1000 Kinder und Jugendliche mischten letztlich in mehr als 50 Gruppen mit, erschufen Musikinstrumente aus Weggeworfenem, wie die Milchgeige aus Trinkverpackung, oder gestalteten eine überdimensionale Schildkröte namens Olga, die jetzt als hängendes Mahnmal das Foyer ziert. Die Wände der Schulflure sind voller Gemälde, die das Elend in den Weltmeeren abbilden. Da auf einer Collage etwa ein Wal aus dem Wasser, dessen Rumpf nur noch aus Plastik besteht.

Bei Britta Nöhrenberg und ihren Schülern ging es um die Fragestellung „Sport ohne Kunststoff – geht das überhaupt?“ Die traurige Antwort: nein. „Wir haben uns in der Halle umgeschaut, was alles aus Naturmaterialien ist. Nicht viel“, resümierte die Sportlehrerin. Boden, Wände, Bekleidung – Kunststoff sei eben überall zu finden.

Für den 14-jährigen Immo war die zentrale Erkenntnis eines Besuches bei der Firma GAR im Recyclingpark Kastendiek, von Joghurtbechern immer den Deckel ganz abzumachen: "Die Maschinen können das sonst nicht richtig trennen." Der 15-jährige Angelo hatte von dort – neben dem Gestank in der Nase – noch mitgenommen, dass derzeit nur rund 20 Prozent aller Kunststoffe tatsächlich recycelt werden. Aber er hatte auch gelernt: "Die Quote soll auf 50 bis 60 Prozent steigen. Immerhin." Als Unternehmen waren zudem Verpackungs-Großhändler Borrmannplus sowie der Brinkumer Entsorgungsdienstleister Baensch & Wippersteg am Programm beteiligt.

Aber es ging eben nicht nur um den Umgang mit Müll, sondern auch darum, dass der gar nicht erst anfällt. Kleine Geschenke gab es für alle, die unverpacktes Frühstück in Brotdosen oder Getränke in eigenen Flaschen mitgebracht hatten. Nur ein paar Meter weiter gab es einen Stand unter dem Motto „Schön ohne Plastik“ Duschgel in wiederverwendbaren Döschen sowie selbst gemachte Seife ohne schädliche Mikro-Teilchen darin, alles kreativ verziert. Um zu wissen, welche Inhaltsstoffe verwendet wurden, waren die Rezepte ganz im Sinne der Transparenz ausgehängt.

Transparent waren derweil auch die Kleider bei der Modenschau, Lagen Klarsichtfolie knisterten über den Klamotten. Ob erwähnte Kosmetik aus dem Schulfoyer aufgetragen wurde, ist nicht bekannt. Aber um Schönheit ging es ohnehin nicht.