Gemeindemitarbeiter Hayo Wilken ist zufrieden mit dem Umbau eines alten Gebäudes der Dorfschule Blocken zur Kita. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Aufgrund notwendiger neuer Kita-Plätze begann die Gemeinde Stuhr im vergangenen Jahr mit dem Ausbau ihrer Kapazitäten im Betreuungsbereich. Neben Anbauten an bestehende Kitas wie in Moordeich, Groß Mackenstedt und am Varreler Feld, die aktuell laut Verwaltungsangaben gut voranschreiten, wurden auch zwei Einrichtungen neu geschaffen. So wurden Teile der alten Dorfschule in Blocken sowie die ehemaligen Atelierräume am Klosterplatz 7 in Heiligenrode in den vergangenen Monaten umgestaltet und zu Kitas umfunktioniert.

In der Dorfschule in Blocken am Brookdamm 4 bezogen sich die Arbeiten auf den Bereich der ehemaligen Mietwohnung, wie Hayo Wilken, bei der Stuhrer Gemeindeverwaltung zuständig für den Hochbau und die Bauunterhaltung, berichtet. Dort galt es, neuen Glanz in ein altes Gebäude zu bringen. „Das ist uns wirklich gut gelungen“, befindet Wilken mit Blick auf die umfangreichen Umgestaltungen in den vergangenen Monaten.

Der Umbau begann mit dem Rückbau im Innenbereich. In einer „sehr kurzen Zeit von sieben Monaten“ schufen die Bauarbeiter eine Kita für zwei Gruppen auf insgesamt zwei Ebenen, wie Wilken weiter berichtet. So wurde auch der Dachbereich der Dorfschule ausgebaut und saniert. Neben den beiden Gruppenräumen für rund 25 Kinder entstanden die dazugehörigen Bewegungs- und Mitarbeiterräume. Die zweite Ebene wurde mit einer Treppe in den Garten versehen. Im Außenbereich wurde ebenfalls gearbeitet. Im Garten der Dorfschule entstand ein Spielgelände mit Sandfläche und Spielgeräten, erzählt Hayo Wilken. Diese sind angrenzend zum Obstgarten des Geländes gelegen. Die veranschlagten Kosten von rund 1,1 Millionen Euro für das gesamte Projekt konnten laut dem Gemeindemitarbeiter „genau eingehalten“ werden.

Von Anfang an seien auch die Anwohner in Blocken mit in den Umbau einbezogen worden, berichtet Wilken weiter. Mit der Entstehung der neuen Kita schließe sich für viele der Kreis: Wo Kinder noch bis in die 1970er-Jahre zur Schule gingen, dürfen ab sofort wieder Kinder toben, sagt Wilken. Auch vormalige Bedenken zur Lage der Einrichtungen im eher dünn besiedelten Blocken und den baulichen Voraussetzungen des alten Gebäudes hätten sich in großen Teilen verflüchtigt. Aufgrund der Nähe zur Natur eigne sich der Standort sehr gut, findet Gemeindemitarbeiter Wilken.

Die Räume in Blocken sind bereits seit dem Frühjahr fertig, wurden aber zunächst noch nicht genutzt. In den vergangenen Wochen wurden dort aber Krippenkinder aus der Einrichtung am Varreler Feld ausnahmsweise untergebracht. Aufgrund eines Leitungsschadens vor Ort mussten die Kinder umquartiert werden, berichtet Hayo Wilken.

Etwa zeitgleich zu den Arbeiten in Blocken startete Anfang August 2019 auch der Umbau der Räume im Gebäude am Klosterplatz 7 in Heiligenrode. Dort musste zunächst aber ein neuer Platz für die Künstlergruppen gefunden werden, die dort ihre Atelierräume hatten (wir berichteten). Im Erdgeschoss des ehemaligen Schulmeistergebäudes entstanden innerhalb von acht Wochen zwei Gruppenräume und die Sanitäranlagen der neuen Kita, sodass bereits am 4. Oktober 2019 die ersten Kinder vor Ort betreut werden konnten, berichtet Wilken weiter. Im Dachgeschoss dauerten die Arbeiten dann noch rund drei Monate an. Dort wurden ein Differenzierungsraum sowie die Mitarbeiterzimmer eingerichtet, sagt Hayo Wilken.

Am Klosterplatz konnte die Gemeinde die geplanten Kosten von rund 400 000 Euro nicht ganz einhalten. Durch „erhöhte Anforderungen im Brandschutz“ habe es an einigen Stellen Planänderungen geben müssen, berichtet Wilken. „Das ist ein wichtiger Faktor“, betonte er. Gerade bei Arbeiten in alten Gebäuden könne es immer wieder zu unvorhergesehenen Kosten kommen, weiß Wilken aus seiner Erfahrung im Baubereich zu berichten. In Heiligenrode steigerten sich die Kosten laut seinen Angaben um rund 45 000 Euro.