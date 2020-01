Aus statt an waren die Straßenlaternen an den Weihnachtsfeiertagen und insbesondere an Silvester in Brinkum und der Gemeinde Weyhe, unbekannt ist dort allerdings, wo genau (Symbolbild). (Timo Sczuplinski)

Stuhr/Weyhe. Eigentlich gehen die Lichter in der Gemeinde Stuhr eine halbe Stunde nach Mitternacht aus und erst wieder um 5 Uhr in der Früh an. An Silvester aber sollte die Straßenbeleuchtung die ganze Nacht durchbrennen. In Brinkum wurde es stattdessen um 0.30 Uhr stockdunkel.

Erklären kann man sich das bei der Gemeinde Stuhr nicht. „Wir sind dabei, das herauszufinden“, sagte Lars Gunnar Gärner, stellvertretender Fachbereichsleiter Bau, Recht und Ordnung, am Donnerstagmittag. Die Sonderschaltung für die Silvesternacht sei jedenfalls beim Netzbetreiber SWB-Beleuchtung angemeldet gewesen – und offenbar hat es nach Kenntnis des Gemeindemitarbeiters überall bis auf in Brinkum geklappt. Die Verwaltung wolle der Ursache nun auf den Grund gehen, so Gärner.

Bei der SWB-Gruppe scheint die Fehlersuche noch anzudauern. „Nach unserem Datenkatalog müsste alles funktioniert haben“, erklärte SWB-Sprecher Christoph Brinkmann auf Nachfrage. Bis zum Nachmittag hätten weder nähere Informationen noch Beschwerden aus der Bevölkerung vorgelegen. Brinkmann stellt aber klar, dass es technisch so eingestellt war, dass in Stuhr und auch Weyhe die Beleuchtung in der Silvesternacht durchgängig brennt.

In Weyhe hatte es nach Auskunft der Gemeindeverwaltung ebenfalls Störmeldungen in der Nacht des Jahreswechsels gegeben. Der SWB sind solche jedoch nicht bekannt, wie es auf Nachfrage hieß. Vor Weihnachten hatte die Kommune verkündet, dass eine Ganztagsschaltung über die Feiertage und Silvester mit dem Energieversorger vereinbart worden war, die Lichter also die Nacht über durchbrennen sollten. Vorgesehen war, in den Nächten auf den 25., 26. und 27. Dezember sowie auf den 1. Januar die Beleuchtung durchgehend bis zum Sonnenaufgang sowie bei 100 Prozent, also nicht gedimmt, eingeschaltet zu lassen, schrieb die Gemeinde bei Facebook.

Nach den Feiertagen aber zeigte sich: Das hat nicht funktioniert, jedenfalls nicht im gesamten Gemeindegebiet. „Wir haben die Vollzugsmeldung erhalten“, sagte Doris Salomé, Leiterin des Fachbereichs Bau und Liegenschaften. Demnach mussten von der SWB alle 156 Schaltstellen für alle 5000 Lichtpunkte im Gemeindegebiet angefahren und umgeschaltet werden. „Das ist auch passiert“, sagte Salomé. Jetzt gehe es darum, auszumachen, wo es nicht funktioniert hat, „damit es dieses Jahr besser klappt“.

„Das hat mich richtig geärgert“, sagte Bürgermeister Frank Seidel (SPD). Insbesondere bei Facebook sei von den Ausfällen zu lesen gewesen. Aktuell gehe es um die Fehlersuche. Bürger sollen per E-Mail Rückmeldung geben, wo die Lichter nicht gebrannt haben. Telefonische Meldungen in der Verwaltung hat es Salomé zufolge nicht gegeben. Melden können sich die Bürger unter salome@weyhe.de. So will die Verwaltung einen Überblick bekommen, welche Bereiche betroffen waren, um den Fehler eingrenzen zu können.