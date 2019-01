Der potenzielle Decathlon-Standort in Brinkum-Nord, bislang noch eine ungenutzte Wiese. (Jonas Kako)

Stuhr. Die mögliche Ansiedlung des Sportartikel-Fachmarktes Decathlon in Brinkum-Nord beschäftigt den Ausschuss für Gemeindeentwicklung in seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 24. Januar. Wie berichtet, möchte sich das Unternehmen auf der Fläche zwischen Toom-Baumarkt und Teppich Kibek niederlassen. Der Ausschuss befasst sich mit der Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplan. Außerdem werden die Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung einbezogen. Wie es in der Sitzungsvorlage heißt, gab es von Trägern öffentlicher Belange, Nachbarkommunen und einigen Verbänden starken Gegenwind (wir berichteten). Ihre Kritik richtet sich vorwiegend gegen die Ansiedlung eines weiteren großflächiges Einzelhandelsunternehmens in der Gemeinde, damit einhergehend werden Konflikte mit dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für Stuhr befürchtet. Die Ausschussmitglieder haben in der öffentlichen Sitzung im Rathaus, Blockener Straße 6, ab 18 Uhr auch abzustimmen, inwiefern sie die Äußerungen einbeziehen oder zurückweisen.