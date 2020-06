Kein Klassenzimmer, sondern Ratssaal: Die Tischordnung im Sitzungsraum im Weyher Rathaus ist bereits coronagerecht hergestellt. Für die Besucher geht es ab dem 23. Juni auf die Empore des Ratssaals, allerdings nur für eine begrenzte und vorab angemeldete Zahl. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Es ist nicht so, dass in den vergangenen Monaten keine Politik stattgefunden hätte – allerdings in nur abgespeckter Variante und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Ab dem 23. Juni ändert sich das wieder. Dabei gibt es, wie bei allen anderen öffentlichen Zusammenkünften von mehreren Menschen, besondere Auflagen – für Besucher wie auch die Ratsmitglieder. Vier Termine sind bis Anfang Juli angesetzt, bevor es dann schon wieder in die politische Sommerpause geht.

Die letzte öffentliche Sitzung im Weyher Rathaus war die des Gemeinderates. Er tagte am 11. März – erstmalig in diesem Jahr. Der darauffolgende Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am 24. März kam wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie schon nicht mehr zum Zuge. Seitdem war es still geworden um die öffentliche politische Arbeit. Viele Sitzungen sind erst verschoben worden, dann abgesagt, so Gemeindesprecher Sebastian Kelm. Zwei sind auf Ende Juni und die Zeit nach der Sommerpause verlegt worden. Coronabedingt ausgefallen sind fünf öffentliche Fachausschusssitzungen und zwei nicht-öffentliche Sitzungen des Verwaltungsausschusses.

Entscheidungen wurden dennoch getroffen – die, die nicht aufschiebbar waren, wie Bürgermeister Frank Seidel (SPD) sagt. Darunter waren beispielsweise Personalangelegenheiten, insgesamt aber „nichts Dramatisches“. Im Verwaltungsausschuss, der ohnehin regulär unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt, ging es um die Entwicklung des Haushaltes, die Verleihung um den Weyher des Jahres, Anträge der SPD-Fraktion, Hilfen für die Ausgabestelle der Syker Tafel in Weyhe oder auch Spenden für den Bildungsbereich und den Bereich Ordnung und Soziales der Gemeinde (Kindertagesstätte, Ortsfeuerwehr Leeste, Waldentwicklung, Streetwatcher). Beraten wurde darüber via Videokonferenz, zuletzt auch persönlich unter den gegebenen Abstandsregeln, abgestimmt wurde im Umlaufverfahren, also auf schriftlichem Weg.

Ab Dienstag, 23. Juni, soll das wieder anders werden. Dann steht die Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt ab 18.30 Uhr im Ratssaal an, der bereits jetzt größtenteils umgestaltet wurde. Die Tische und Stühle sind nun nicht mehr in einem großen Oval angeordnet, sondern in sechs Tischreihen, darunter auch mit Einzeltischen. Alle 21 Sitzplätze sind in dem gebotenen Abstand aufgestellt. Wie beim Betreten anderer öffentlicher Einrichtungen, dem Rathaus beispielsweise, gelten auch dann die üblichen Vorgaben, so Kelm, also: das Tragen von Mund-Nase-Bedeckung abgesehen von begründeten Ausnahmen, das Einhalten von Abstandsregeln und Hygienegeboten wie Händewaschen, Desinfizieren oder die gängige Husten- und Nies-Etikette.

Für Besucher der bevorstehenden Sitzungen geht es künftig auf die Empore des Ratssaals, wo Plätze in begrenzter Zahl ausgewiesen werden. Nicht nur das ändert sich. Es wird zudem eine Anmeldung fällig. Wer eine öffentliche Sitzung besuchen möchte, muss sich dafür vorab bei Chantale Klatte vom Sitzungsmanagement der Gemeinde Weyhe telefonisch unter der Nummer 0 42 03 / 7 12 16 oder per E-Mail an klatte@weyhe.de unter Angabe der persönlichen Kontaktdaten anmelden, teilt Kelm mit. Die Teilnahmewünsche sollen nach Zeitpunkt des Eingangs berücksichtigt werden. Sollten mehr Anmeldungen ankommen als Sitzplätze zur Verfügung stehen, können die späteren nicht mehr direkt angenommen werden. Es soll für diese Fälle aber eine Warteliste geben.

Weitere Sitzungstermine sind am Mittwoch, 24. Juni. Da berät der Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend ab 18.30 Uhr im Ratssaal. Ebenfalls um 18.30 Uhr am Dienstag, 30. Juni, ist der Ausschuss für Finanzplanung und allgemeine Verwaltung an der Reihe. Die zweite Gemeinderatssitzung des Jahres ist am Mittwoch, 8. Juli, ab 19 Uhr – aus Platzgründen allerdings in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule Kirchweyhe. Mit der Ratssitzung beginnt die Sommerpause. Weitergehen soll es im Anschluss am 31. August – dann wieder mit dem Ausschuss für Finanzplanung und allgemeine Verwaltung. Aber: „Es kann sein, dass sich noch etwas verschiebt“, sagt Kelm. Die entsprechenden Tagesordnungen mit den einzelnen Themen werden zeitnah im Ratsinformationssystem, online unter www.weyhe.de im Bereich „Politik“, verfügbar sein. Was beraten wird, soll aber mit Bedacht ausgewählt werden, denn „wir achten darauf, dass wir keine Themen haben, wo die Leute uns die Bude einrennen“ – aus Sicherheitsgründen eben.