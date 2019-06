Die Taktung zwischen Bus und Bahn ist laut Verkehrsentwicklungsplan noch ausbaufähig. (Janina Rahn)

Weyhe. Der neue Verkehrsentwicklungsplan der Gemeinde Weyhe soll längerfristig ausgelegt sein und am Ende nicht in irgendeiner Schublade verschwinden – da waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt einig. Heinz Mazur vom beauftragten Büro PGT Umwelt und Verkehr GmbH stellte ihnen am Dienstagabend den Entwurf vor, der als Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit dienen soll. Bürger sollen die Gelegenheit haben, sich am Dienstag, 2. Juli, im Forum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe zu informieren. Beginn ist um 18.30 Uhr. Anregungen können Bürger dann der Verwaltung mitteilen, die dem Ausschuss dann erneut eine überarbeitete Fassung zur Abstimmung vorlegt. Den derzeitigen Entwurf nahm der Ausschuss in der jüngsten Sitzung geschlossen zur Kenntnis.

Der bis 2040 reichende Verkehrsentwicklungsplan ist „von Grund auf neu entwickelt“ worden, wie der Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt, Steffen Nadrowski, einleitend erklärte. Verschiedene Seiten wie Fraktionen, Schulen, Arbeitsgemeinschaften und die Polizei seien mit einbezogen worden, was den Plan praxisnäher gemacht habe. Mit der neuen Verkehrsregelung am Kirchweyher Marktplatz seien schon jetzt Inhalte umgesetzt worden. Neu ist sicherlich auch, dass der Verkehrsentwicklungsplan viele Verkehrsträger als gleichwertig anerkennt. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) etwa sowie der Radverkehr und neue Antriebsformen sind wichtige Säulen.

Die Verkehrsströme sind durch Zählungen erhoben worden, wie Heinz Mazur erklärte. Die Daten stammen von 2016, berücksichtigt werde das Verkehrsaufkommen an durchschnittlichen Werktagen. Auch der Radverkehr sei gesondert beobachtet worden. Im Zeitraum 2012 bis 2016 habe der motorisierte Verkehr unerheblich zugenommen. Der LKW-Anteil sei zudem „vergleichsweise gering“, grundsätzlich sei jedoch davon auszugehen, dass Güterverkehr zunehmen wird. Von einer Zunahme des Individualverkehrs mit dem PKW sei in Zukunft nicht auszugehen, dafür würden andere Mobilitätsformen stärker auf den Straßen und Wegen vertreten sein.

Daraus ergibt sich für Mazur Handlungsbedarf, den er als Empfehlung in dem Verkehrskonzept formuliert. Gerade für Fahrradfahrer müsse nach Erkenntnis des Planungsbüros noch einiges gemacht werden. So fehlten an einigen Orten Abstellanlagen für Zweiräder. Auch sei es vielfach besser, Fuß- und Radverkehr voneinander zu trennen. Das Büro hat auch festgestellt, dass es praktisch keine Vertaktung zwischen Bus und Bahn gibt. 15 bis 20 Minuten Wartezeit müsse man in den meisten Ortsteilen in Kauf nehmen. Für Fußgänger sei vor allem der Bereich Marktplatz und Bahnhofsstraße in Kirchweyhe „ziemlich katastrophal“, wie Mazur sagte. Für Rollstuhl- und Rollatorfahrer seien die Bedingungen vielerorts alles andere als ideal. Die PGT Umwelt und Verkehr GmbH empfiehlt unter anderem, die Nahversorgung zu stärken, Fußverkehr barrierefrei zu gestalten, die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder insbesondere am Bahnhof zu verbessern, ein zusammenhängendes Radnetz sowie das Einwohnerticket Mia für Weyhe auszubauen, die Anbindung der Ortsteile an den Bahnhof zu gewährleisten und das WK-Bike fortzuführen.

Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, sind nach Ansicht der Planer Hol- und Bringzonen an Schulen und die Reduzierung der Geschwindigkeit an Knotenpunkten sinnvoll. Einer davon sei der Bereich Lahauser Straße/Hauptstraße. Ein Modell der Zukunft könnte auch sein, dass Vermieter Car-Sharing für mehrere Parteien anbieten, als Bestandteil des Mietvertrags. Fest steht, dass am Marktplatz etwas geschehen wird. Für den Autoverkehr soll ein Bereich gesperrt werden, der mit Sitzmöbeln zum Verweilen einlädt. „Dann wird es nicht mehr möglich sein, vor dem Bürgerbus zu parken“, sagte Mazur.

„Der Aufwand war es wert“, sagte Jürgen Borchers (SPD), als der Ausschuss das Wort hatte. Auch wenn der Plan nicht bis 2040 reichen sollte, könne man zumindest „ein paar Jahre darauf aufbauen“. Er sprach sich dafür aus, die Vorschläge schließlich auch umzusetzen. Dem stimmte Ingrid Söfty (CDU) zu. Der letzte Plan sei in den 1990er-Jahren entwickelt worden. „Vieles davon ist nicht umgesetzt worden“, bedauerte sie. Diesmal solle es anders sein. Annika Bruck (Bündnis 90/Die Grünen) freute es, dass der Radverkehr im Fokus ist. Doch sie erinnerte auch daran, dass ein Ausbau Geld kosten würde: „Ich hoffe, dass es nicht an der Finanzierung scheitert.“ Beim Thema ÖPNV ging Antje Sengstake (FDP) auf die ältere Bevölkerung ein. In Bezug auf die derzeitige Diskussion, Bus- und Bahnfahrten für Schüler und Studenten kostenlos zu machen, sagte sie: „Die älteren Menschen haben die Probleme, von A nach B zu kommen, nicht die jungen Leute.“ Holger Opitz vom ADFC wies auf den teils desolaten Zustand von Straßen, etwa Hauptstraße und Melchiorshauser Straße, hin. Er wünsche sich, dass der Kreis mehr investiere.

SPD-Fraktionschef Frank Seidel hatte eine Anmerkung zu dem Entwurf: In dem Papier war eine Prüfung der Straßenbahnlinie nach Kirchweyhe festgehalten. „Wir wollen sie bis nach Sudweyhe“, sagte er. Er stellte dementsprechend einen Antrag auf Prüfung.