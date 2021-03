Die Polizei weist darauf hin, dass das Anlegen des Gurtes die Sicherheit der Autoinsassen erheblich erhöht. (Christin Klose/DPA)

Landkreis Diepholz. Ist der Sicherheitsgurt korrekt angelegt? Wird ein Schutzhelm getragen? Darauf will die Polizeiinspektion Diepholz noch bis Sonntag, 14. März, bei einer Schwerpunktkontrollwoche verstärkt achten. Damit beteiligen sich die Diepholzer an einer europaweiten Initiative des verkehrspolizeilichen Netzwerks RoadPOL. „Dieses Netzwerk hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verkehrssicherheit auf Europas Straßen zu verbessern“, erklärt Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz. Bis zu 30 europäische Länder beteiligen sich nach seinen Angaben an den Kontrollwochen, wobei jede Kontrollwoche einen eigenen Themenschwerpunkt hat.

In dieser Woche liege der Fokus auf der ordnungsgemäßen Nutzung der Rückhaltesysteme und dem Tragen von Schutzhelmen. Hintergrund sind laut Gissing alarmierende Zahlen, die die Unfallforschung der Versicherer (UDV) veröffentlicht hat. Demnach können rund 200 Verkehrstote und 1500 Schwerverletzte pro Jahr vermieden werden, wenn sich alle Autoinsassen in Deutschland immer korrekt anschnallen würden. „Das zeigt das große Potenzial, das hier liegt. Mit keiner anderen Einzelmaßnahme ließen sich so viele Verkehrstote vermeiden“, sagt Siegfried Brockmann, Leiter Unfallforschung der Versicherer. Dabei sei die Zahl der „Gurtmuffel“ in Deutschland sehr gering. Nach Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) schnallen sich rund 98 Prozent aller Autofahrer an.

Die Polizeiinspektion Diepholz weist zudem darauf hin, dass nicht angegurtete Insassen für andere Mitfahrer im Auto zur Gefahr werden können. „Bei einem Zusammenstoß fliegen ungesicherte Gegenstände und Insassen wie Geschosse durch das Fahrzeug und können dabei schwerste Verletzungen verursachen“, so Gissing. In Sachen Effektivität sei der Sicherheitsgurt im Auto unschlagbar. „Nichts schützt besser als der Gurt“, betont der Polizeisprecher und rät allen Autofahrern und Insassen dringend, sich auch auf kurzen Strecken anzuschnallen.

Wer sich während der Fahrt nicht anschnallt, müsse sich übrigens auch auf ein Verwarnungsgeld von 30 Euro einstellen. „Wird ein Kind ohne jegliche Sicherung transportiert, sieht der Bußgeldkatalog 60 Euro sowie einen Punkt in Flensburg vor“, ergänzt Gissing. Einen Helm müssten zudem Personen tragen, die mit Krafträdern wie Motorrädern, Mopeds und Mofas sowie Quads und Trikes unterwegs sind. „Lediglich empfohlen ist die Verwendung von Schutzhelmen bei Fahrrädern und E-Scootern“, sagt Polizeisprecher Gissing. Viel schmerzhafter in finanzieller Hinsicht könne ein Unfall allerdings werden, wenn die Versicherung für die Folgen von nicht angelegten Gurten den Fahrer in Mithaftung nimmt. Dann könnten den Betroffenen plötzlich hohe Krankenhaus- und Therapiekosten ins Haus stehen, eventuell sogar lebenslange Rentenansprüche.