Die Polizei hat entsprechende Verfahren gegen die Betroffenen eingeleitet (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Polizei hat am Mittwochabend in Weyhe einen Verstoß gegen die aktuell gültigen Corona-Regeln registriert. Gegen 21.15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte eine Gaststätte an der Bahnhofstraße. Dort befanden sich auf der Außenterrasse neun Gäste, die alle mit Getränken am Tresen standen. Sowohl die Gäste als auch die Mitarbeiter des Lokals trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Zudem standen die Gäste dicht gedrängt am Tresen, heißt es im Bericht der Polizei, die daraufhin gegen alle anwesenden Personen Verfahren einleitete. Die Betreiber der Gaststätte schlossen daraufhin unaufgefordert den Ausschank. Die Gäste erließen nach der Feststellung ihrer Personalien die Terrasse.