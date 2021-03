Die Polizei musste in Stuhr eine Massenschlägerei beenden. (Patrick Seeger)

Ein Großaufgebot der Polizei mit mehreren Streifenwagen musste am Dienstagabend eine Schlägerei unter Jugendlichen auf einem Schulhof in Brinkum beenden. Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen die Beamten informiert, weil bei der Schlägerei auch Schüsse gefallen sein sollen. Mindestens 50 Jugendliche seien beteiligt gewesen, heißt es weiter.

Als die ersten Einsatzkräfte am Schulhof der KGS Brinkum eintrafen, flüchteten diverse kleine Gruppen auf die Sportanlagen und in angrenzende Wohngebiete. Ein 18-Jähriger hatte eine Stichverletzung an der Hand. Die Polizei stellte zudem eine Schreckschusswaffe sicher.

Ermittlungen dauern an

Ersten Ermittlungen zufolge nach soll eine Gruppe von 15 bis 20 Personen eine Gruppe Brinkumer Jugendlicher angegriffen haben. Dabei wurden auch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben und der 18-Jährige mit einem Messer verletzt. Hintergrund des Angriffs sei mutmaßlich ein Streit um eine Beziehung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.