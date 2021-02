Insgesamt wurde ein 85-Jähriger um rund fünf Kilo Gold betrogen (Symbolfoto). (Armin Weigel / dpa)

Im Fall des 85-jährigen Rentners aus Moordeich, der im vergangenen November von falschen Polizisten um rund fünf Kilogramm Gold im Wert von mehr als 200.000 Euro betrogen wurde, gibt es nun neue Entwicklungen. Wie die Staatsanwaltschaft Verden auf Nachfrage berichtet, wurden drei Tatverdächtige ermittelt. Ob sie auch bereits festgenommen wurden, ist noch nicht klar. „Die Ermittlungen dauern an“, heißt es von der Staatsanwaltschaft weiter. Weitere Details wollte sie nicht preisgeben.

Der ganze Betrugsfall hatte sich laut dem damaligen Polizeibericht über mehrere Tage gezogen. Ein falscher Polizist hatte Anfang November bei dem 85-jährigen Moordeicher angerufen und ihm am Telefon erzählt, er brauche Hilfe, um einen Bankmitarbeiter des Diebstahls zu überführen. Der Rentner sollte dafür fünf Kilogramm Gold bei seiner Bank bestellen. Wenn das Gold in der Bankfiliale angekommen sei, würde man wieder Kontakt aufnehmen. Als das Gold angekommen war, sollte der Rentner das Gold abholen und in einer Tasche vor seinem Haus deponieren.

Die falschen Polizisten erklärten weiterhin, dass sie den Bankmitarbeiter bald schnappen werden und die Rentner nicht aus dem Fenster schauen und sich im hinteren Teil des Hauses aufhalten sollten, um sich nicht zu gefährden. Als der Rentner nach der Tasche schaute, war diese weg. Von dem Täter fehlte zudem jede Spur.

Die Polizei rät daher, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen. „Die Polizei holt niemals Wertsachen, Geld oder Schmuck an der Haustür ab“, betonen die Beamten. Nach solch einem Anruf sollte die Polizei unter der amtlichen Festnetznummer angerufen und informiert werden.